Глава Volkswagen Оливер Блуме готовится к сложным переговорам с профсоюзами на фоне снижения шансов на компромисс

Генеральный директор Volkswagen Group Оливер Блуме приближается к решающему заседанию наблюдательного совета компании, при этом, по имеющимся данным, признаков достижения компромисса с представителями трудового коллектива по масштабному плану реструктуризации пока не наблюдается.

Согласно источникам, знакомым с ситуацией, достижение договорённости на заседании 4 сентября в принципе остаётся возможным, однако шансы на это снижаются из-за сохраняющихся разногласий между руководством компании, представителями работников и правительством земли Нижняя Саксония относительно масштабов и темпов проведения реструктуризации.

По словам источников, пожелавших сохранить анонимность в связи с конфиденциальным характером обсуждаемой информации, угроза со стороны руководства обойти наблюдательный совет посредством созыва внеочередного собрания акционеров пока не оказывает влияния на позицию ключевых оппонентов компании. Информация о подобном варианте действий стала публичной ещё перед предыдущим заседанием наблюдательного совета в июле. Как отмечают источники, несмотря на то что команда Блуме признаёт возможную неэффективность такого шага, руководство стремится продемонстрировать, что использовало все доступные способы для продвижения реструктуризации.

При этом, по данным источников, представители трудового коллектива и власти Нижней Саксонии не считают подобный сценарий реалистичным, что ослабляет позиции Блуме в его стремлении заручиться поддержкой более масштабных сокращений персонала, снижения производственных мощностей, а также планов, способных оставить четыре германских завода без новых моделей продукции в течение ближайшего десятилетия.

Вместе с тем, как подчёркивают источники, предстоящее заседание не обязательно станет решающим по принципу «всё или ничего» — наблюдательный совет может добиться ограниченного прогресса, сократив имеющиеся разногласия или согласовав отдельные элементы реструктуризации, оставив наиболее спорные вопросы неурегулированными. По их мнению, в случае отсутствия широкого соглашения переговоры, вероятнее всего, продолжатся и после заседания, поскольку процесс реструктуризации Volkswagen носит длительный характер и затрагивает интересы руководства, трудового коллектива и политических сторон, а решение наиболее сложных вопросов, касающихся занятости, загрузки заводов и будущих моделей, может потребовать ещё нескольких недель или месяцев дополнительных переговоров.

В самой компании Volkswagen от комментариев отказались. Как отмечается, сложившаяся ситуация стала очередной проверкой на прочность системы корпоративного управления автопроизводителя, в рамках которой представители трудового коллектива традиционно обладают значительным влиянием. Ранее Блуме заявлял о необходимости безотлагательного решения проблемы издержек компании, которые примерно на 30% превышают показатели конкурентов, однако провести реструктуризацию без поддержки со стороны трудового коллектива руководство не может. Наблюдательный совет компании поровну разделён между представителями акционеров и работников, при этом Нижняя Саксония располагает 20% голосов и правом вето в отношении ряда ключевых решений.

Согласно имеющимся данным, сторона, выступающая против более глубоких сокращений, усматривает серьёзные правовые препятствия для использования внеочередного собрания акционеров в целях продавливания решений, отклонённых наблюдательным советом. Помимо этого, подобный шаг расценивается оппонентами как прямая атака на германскую систему производственной демократии, способная вызвать жёсткую ответную реакцию со стороны трудового коллектива.

Спор вокруг германских заводов Volkswagen наглядно демонстрирует, что возможности руководства по использованию внеочередного собрания акционеров могут оказаться весьма ограниченными. Как заявил 2 сентября профсоюз IG Metall, хотя правление компании и вправе принять решение не выделять отдельным заводам новые модели на замену текущим, это само по себе не означает, что вопрос об их закрытии уже предрешён. Профсоюз также указал на действующие в компании правила, согласно которым инвестиционные программы, определяющие расходы на будущую продукцию и производственные мощности, требуют одобрения наблюдательного совета.

Как отмечается, даже если руководству удастся найти способ использовать механизм внеочередного собрания акционеров, подобный шаг может осложнить реализацию реструктуризации в целом, поскольку значительная часть кадровых и производственных мер, необходимых для достижения запланированной экономии, всё равно потребует согласования с советами предприятий и профсоюзами — а значит, Блуме вновь окажется зависим от тех же структур, которые руководство изначально пыталось обойти.

Таким образом, глава Volkswagen фактически оказывается в той же ситуации противостояния, которая помешала ему добиться одобрения плана в ходе предыдущей попытки в июле. При этом семья Порше-Пиех, контролирующая Volkswagen через холдинг Porsche SE, настаивает на ускорении процесса реструктуризации.