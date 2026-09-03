Chery начнёт реальные дорожные испытания твердотельных батарей в 2027 году

Председатель совета директоров компании Chery Инь Тунъюэ сообщил, что реальные испытания автомобилей с твердотельными аккумуляторами (SSB) компания планирует начать в 2027 году. При этом инвестиции компании в исследования и разработки в данной области составят 10 млрд юаней, что по текущему курсу ЦБ РФ соответствует примерно 129 млрд рублей.

Соответствующие планы Инь Тунъюэ раскрыл 3 сентября на Всемирной конференции по силовым аккумуляторам 2026 года, проходившей в городе Ибинь провинции Сычуань. По его словам, компания не станет внедрять в свои автомобили какое-либо техническое решение, если оно окажется недостаточно безопасным, — данный принцип, как отметил председатель, распространяется в том числе и на технологии аккумуляторов нового поколения.

Ранее, в марте 2026 года, Chery анонсировала линейку твердотельных батарей Rhino S, включающую варианты элементов с плотностью энергии от 400 до 600 Вт·ч/кг. По данным представителей компании, электромобили с новыми батареями смогут преодолевать на одном заряде расстояние до 1500 км. Первым автомобилем, на котором указанные твердотельные батареи будут применены в рамках дорожных испытаний, станет универсал Exeed ES8, анонсированный в декабре 2025 года.

Как сообщил председатель Chery, на данный момент компании удалось достичь плотности энергии твердотельных элементов на уровне 400 Вт·ч/кг. Кроме того, в четвёртом квартале 2026 года Chery планирует начать установку на автомобили полутвердотельных (твердо-жидких) батарейных блоков линейки Rhino. Компания, базирующаяся в городе Уху, уделяет данному направлению значительное внимание — общий объём запланированных инвестиций в разработку твердотельных аккумуляторов, по имеющимся данным, составляет порядка 1,5 млрд долларов США, что эквивалентно приблизительно 130 млрд рублей по текущему курсу ЦБ РФ.

Ранее также сообщалось, что дочерняя структура Chery — компания Anwa New Energy Technology — приступила к пробному производству инженерных образцов элементов твердотельных батарей. Данная компания также пользуется поддержкой Gotion High-Tech, известной тесными связями с Volkswagen. Завод Anwa, по имеющимся данным, использует технологию полного производственного цикла с плановой мощностью 1,25 ГВт·ч в год, а представители компании ранее заявляли о намерении начать серийное производство батарей плотностью 500 Вт·ч/кг в 2027 году.

Согласно имеющимся данным, конкуренция в сфере твердотельных аккумуляторов в Китае в последнее время заметно усилилась: о начале пробного производства и проведении реальных испытаний подобных батарей в 2027 году заявил ряд автопроизводителей и производителей аккумуляторов, включая Gotion High-Tech, Farasis Energy, CALB, CATL, BYD и Geely.

По данным China EV DataTracker, крупнейшим производителем аккумуляторов в Китае в настоящее время является CATL с долей рынка 42,9%. На втором месте располагается BYD с долей 19,5%, тогда как остальные участники рынка занимают доли на уровне однозначных значений. Третье, четвёртое и пятое места по объёму рынка занимают соответственно CALB, Gotion и EVE.