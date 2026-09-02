Lotus представила в Китае бензиновую модель Emira 420 Sport и электрические Emeya/Eletre 900 Gold, цены стартуют от 12 миллионов рублей

31 августа компания представила три новые модели, охватывающие сегменты среднемоторных спорткаров с двигателем внутреннего сгорания, высокопроизводительных электрических седанов и электрических внедорожников. Флагманом линейки стала модель Emira 420 Sport стоимостью от 988 000 до 1 188 000 юаней (примерно от 12 до 14,5 млн рублей), поставки которой начнутся в октябре. Также представлены электрические Emeya 900 Gold стоимостью от 918 000 юаней (около 11,3 млн рублей) и Eletre 900 Gold — от 928 000 юаней (около 11,4 млн рублей). У обеих электрических версий «900 Gold» ранее опциональные элементы — карбоновые детали кузова, десятипоршневые керамо-карбоновые тормоза и полностью активная аэродинамика — теперь входят в стандартную комплектацию.

Модель Emira 420 Sport позиционируется как самая мощная и лёгкая версия линейки Emira и определяется производителем как «дорожный автомобиль трековой подготовки». В ней доработаны аэродинамика и снижена масса: трёхсекционная система вентиляции передней части кузова переработана так, что поток воздуха к внешним радиаторам увеличился на 15%, к центральному радиатору — на 14%, а эффективность охлаждения тормозов выросла на 10%. Высота автомобиля уменьшена на 5 мм по сравнению с Emira Turbo SE, а аэродинамические доработки на скорости 300 км/ч обеспечивают дополнительные 25 кг прижимной силы на задней оси без увеличения лобового сопротивления. Благодаря титановой выхлопной системе и облегчённой литиевой батарее базовая снаряжённая масса составляет всего 1430 кг, а с опциональным лёгким комплектом для управляемости может быть снижена ещё на 25 кг.

Под капотом установлен среднерасположенный турбированный четырёхцилиндровый двигатель AMG M139 объёмом 2,0 литра мощностью 420 л.с. и крутящим моментом 500 Н·м, работающий с задним приводом. В паре с 8-ступенчатой преселективной коробкой передач автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,9 секунды и развивает максимальную скорость 300 км/ч. Габариты Emira 420 Sport составляют 4413×1896×1225 мм при колёсной базе 2570 мм; дебют модели состоялся в мае этого года.

Emeya 900 Gold получила систему активной аэродинамики — с активной решёткой радиатора, двухъярусным подвижным антикрылом, активными амортизаторами и активным задним диффузором, — автоматически подстраивающуюся под скорость и режим движения. В конструкции автомобиля использовано порядка 62 карбоновых элементов общей площадью 6,1 квадратного метра кузова. В основе модели — полноприводная двухмоторная установка на архитектуре 800 В суммарной мощностью 918 л.с. и крутящим моментом 985 Н·м.

С батареей NCM ёмкостью 102 кВт·ч от CATL запас хода по циклу CLTC составляет 530 км, разгон до 100 км/ч занимает 2,78 секунды, а максимальная скорость достигает 256 км/ч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 420 кВт, позволяющая добавить 180 км запаса хода за 5 минут. В салоне установлены два чипа Qualcomm Snapdragon 8155 под управлением Hyper OS, 15,1-дюймовый OLED-экран и AR-HUD с эквивалентной диагональю 55 дюймов. Модель уже установила рекорд круга для серийных электромобилей на трассе Sepang International Circuit — 2 минуты 20,317 секунды. Габариты Emeya 900 Gold — 5139×2005×1464 мм, колёсная база — 3069 мм.

Eletre 900 Gold также построена на архитектуре 800 В и развивает мощность 918 л.с. и крутящий момент 985 Н·м. Автомобиль оснащён батареей NCM ёмкостью 112 кВт·ч от CATL, обеспечивающей запас хода по циклу CLTC в 560 км. Разгон до 100 км/ч занимает 2,95 секунды, до 200 км/ч — 9,5 секунды, максимальная скорость составляет 265 км/ч. Модель поддерживает такую же быструю зарядку мощностью 420 кВт, как и Emeya.

Eletre получила шестимерную систему динамического шасси, включающую двухкамерную пневмоподвеску, активные стабилизаторы поперечной устойчивости на 48 В и активное рулевое управление задними колёсами. Кузов оснащён семью вентиляционными отверстиями RaceAero и четырёхступенчатым активным спойлером, обеспечивающими до 112,5 кг прижимной силы для устойчивости на высоких скоростях. Габариты Eletre 900 Gold составляют 5103×2019×1636 мм при колёсной базе 3019 мм.