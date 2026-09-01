Профсоюз IG Metall предупредил VW о массовом сопротивлении реформам

Крупнейший профсоюз Германии IG Metall заявил о готовности к максимальному противодействию любым попыткам концерна Volkswagen Group пересмотреть ранее согласованный пакет реструктуризации, однако не стал прямо угрожать забастовками накануне важного заседания наблюдательного совета в конце недели.

Руководство и профсоюзы Volkswagen ведут острую полемику с июля вокруг возможной масштабной реорганизации компании — крупнейшей за всю её историю, — которая может включать закрытие заводов, выделение отдельных подразделений и сокращение ещё 50 тысяч рабочих мест. Это произойдёт менее чем через два года после согласования предыдущего пакета мер, которому предшествовали месяцы напряжённых переговоров и предупредительные забастовки, вызванные необходимостью противостоять пошлинам, азиатским конкурентам и слабости китайского рынка.

«Могу лишь предупредить: если совет вновь попытается поставить это соглашение под сомнение, на всех наших площадках начнутся волнения», — заявил Торстен Грёгер на встрече с работниками в Ганновере, одном из предприятий, которому грозит закрытие. По его словам, профсоюз намерен оказать этому решению максимальное сопротивление.

Заседание наблюдательного совета Volkswagen назначено на 4 сентября, где будут рассмотрены три конкурирующих варианта реструктуризации — это повышает вероятность полномасштабной эскалации конфликта, которая может привести к созыву внеочередного собрания акционеров.

Финансовый директор концерна Арно Антлиц, выступая на той же встрече, заявил, что компания приложит все усилия для максимально эффективной защиты рабочих мест, однако предупредил об отсутствии жизнеспособного плана дальнейшего производства для заводов в Ганновере, Эмдене, Некарзульме и Цвиккау. По его словам, если избыточные производственные мощности не будут сокращены и выпуск на этих предприятиях продолжится в прежнем объёме, это приведёт к постоянному отставанию по издержкам на сумму около 1,5 миллиарда евро (примерно 150,86 миллиарда рублей по текущему курсу ЦБ РФ) ежегодно.

Власти немецких земель обеспокоены возможным закрытием заводов

Учитывая, что Volkswagen является одним из крупнейших частных работодателей Германии, разворачивающийся кризис вызвал реакцию со стороны глав регионов, обеспокоенных тем, что закрытие заводов на их территории может ослабить их позиции на фоне продолжающегося роста популярности праворадикальной партии AfD.

Михаэль Кречмер, глава земли Саксония, где расположен завод Volkswagen в Цвиккау, заявил, что работники концерна, руководство компании и политическое руководство региона должны действовать сообща, чтобы минимизировать последствия сокращения рабочих мест и производственных мощностей. «Нам необходимо работать над этим совместно, — сказал Кречмер в беседе с Reuters. — Производство в Германии должно стать более выгодным, простым и экономически эффективным».