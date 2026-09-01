Ведущие китайские автопроизводители получили новые рекомендации по зарубежной деятельности

Пекин — Власти Китая обратились к ведущим автопроизводителям, включая BYD, с призывом отказаться от использования ценовой политики в качестве инструмента недобросовестной конкуренции — соответствующие рекомендации были опубликованы китайскими регуляторами в рамках более широкого набора руководящих принципов. Данная мера направлена на снижение потенциальных регуляторных и репутационных рисков, связанных со стремительной глобальной экспансией отрасли, в том числе на европейские рынки.

Согласно документу, автопроизводителям следует соблюдать законодательство, регулирующее зарубежные инвестиции и ведение бизнеса за пределами страны, а также усиливать меры по борьбе с монополизацией, коррупцией и повышать корпоративную социальную ответственность. Компаниям рекомендовано устанавливать цены на автомобили исходя из издержек и рыночной конъюнктуры, чтобы избежать получения нечестных конкурентных преимуществ, и воздерживаться от частых или резких изменений цен, способных навредить потребителям или репутации бренда.

Помимо этого, автопроизводителям указано на необходимость обеспечивать достоверность маркетинговых материалов и недопущение введения потребителей в заблуждение, а также предпринимать меры для защиты репутации китайских автомобильных брендов за рубежом. В документе также содержится призыв к усилению антимонопольного соответствия и мерам по предотвращению деструктивной конкуренции. Компаниям рекомендовано обеспечивать соответствие выпускаемых автомобилей требованиям местных рынков, соблюдать трудовое законодательство и усиливать управление рисками — политическими, экономическими и связанными с безопасностью — в странах присутствия.

По официальным данным, в 2025 году Китай экспортировал 8,3 миллиона автомобилей более чем в 200 стран и регионов, а китайские автопроизводители вложили средства в производственные проекты более чем на 80 рынках.

В министерстве коммерции КНР заявили, что цель разработанных рекомендаций — содействовать «рациональному и упорядоченному» расширению промышленных и производственно-сбытовых цепочек за рубежом, а также поддержать долгосрочное международное развитие китайской автомобильной отрасли.

Публикация рекомендаций происходит на фоне усиления контроля со стороны китайских регуляторов за безопасностью и тестированием автомобилей отечественных производителей, поскольку компании продолжают сокращать сроки разработки новых моделей.