Карни: США хотели превратить канадские отрасли в подчинённые или уничтожить их

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что американские переговорщики в ходе торговых переговоров придерживались позиции, согласно которой ключевые канадские отрасли, включая автомобильную промышленность, должны были либо стать подразделениями своих американских партнёров, либо оказаться полностью уничтоженными.

Своё заявление Карни сделал во время общения с журналистами по пути в свой офис — это произошло после того, как накануне, в понедельник, либералы одержали победу на трёх дополнительных выборах.

По словам премьер-министра, до срыва переговоров в прошлом месяце в рамках возможного соглашения присутствовали элементы, выгодные для обеих сторон. При этом Карни настаивает, что американская сторона запросила чрезмерное количество уступок, способных подорвать автомобильный сектор и затронуть суверенитет Канады за счёт ограничения доступа к другим торговым соглашениям.

Канадский лидер отметил, что страна готова вернуться за стол переговоров, как только американская сторона прекратит несерьёзное поведение в публичном пространстве и будет готова к предметному диалогу.

Ответные пошлины Канады на американскую продукцию общей стоимостью почти 28 миллиардов долларов должны вступить в силу 8 сентября.