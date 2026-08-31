Руководство Volkswagen может обойти наблюдательный совет ради плана реструктуризации

Внутренний конфликт вокруг плана реструктуризации Volkswagen Group достигнет пика на следующей неделе, когда генеральный директор Оливер Блуме попытается добиться одобрения масштабной программы преобразований со стороны наблюдательного совета компании. В случае отклонения плана Блуме может попытаться обойти совет и обратиться напрямую к акционерам.

На кону для автопроизводителя, владеющего брендами Audi, Porsche, Bentley и Skoda, стоит немало: компания пытается восстановить прибыльность на фоне американских пошлин, падения продаж в Китае, избыточных производственных мощностей в Германии и усиливающейся конкуренции со стороны азиатских компаний на европейском рынке.

По словам Блуме, при нынешнем уровне рентабельности Volkswagen не в состоянии финансировать развитие бизнеса в будущем. Он намерен сократить издержки и довести маржинальность до 9%; во втором квартале этот показатель у VW Group составлял 4,2%.

Руководство компании, профсоюзы и власти земли Нижняя Саксония разработали конкурирующие варианты плана реструктуризации. Менеджмент предлагает удвоить сокращение персонала — со 100 тысяч рабочих мест вместо ранее согласованных с профсоюзами 50 тысяч, — а также рассматривает возможность закрытия заводов в Германии и выделения отдельных подразделений компании. Это вызвало ответную реакцию представителей трудового коллектива и правительства Нижней Саксонии, которые подготовили собственные предложения, по сути выступающие против увольнений и закрытия предприятий.

Заводы VW в Эмдене, Цвиккау и Ганновере, а также завод Audi в Некарзульме считаются наиболее уязвимыми, поскольку для них отсутствует бизнес-план на период после 2030 года.

Наблюдательный совет, в котором большинство мест занимают представители трудового коллектива и Нижней Саксонии, соберётся 4 сентября для голосования по плану Блуме.

Если совет вновь отклонит план из 40 пунктов, как это уже произошло в июле, руководство компании может созвать внеочередное собрание акционеров уже в октябре и вынести стратегию реструктуризации на прямое голосование инвесторов, сообщили источники, знакомые с ситуацией. Подобный шаг стал бы крайне нетипичным для немецкой корпоративной культуры, ориентированной на достижение консенсуса.

Расстановка сил в наблюдательном совете Volkswagen отличается от структуры акционерного капитала компании, что создаёт уникальную систему корпоративного управления, которая, по мнению аналитиков, замедляет принятие решений в крупнейшей промышленной компании Европы в кризисный период.

Из 20 мест в наблюдательном совете 12 принадлежат представителям Нижней Саксонии и производственного совета, что даёт им возможность заблокировать любой план реструктуризации; при этом члены совета несут личную ответственность за бездействие, противоречащее интересам компании.

На общем собрании акционеров ситуация иная: работники компании там не имеют права голоса, а доля Нижней Саксонии составляет 20%. Оставшиеся 80% принадлежат Porsche SE — инвестиционной структуре семей Порше и Пиех (53,3%), Катару (17%) и прочим акционерам (9,7%).

Это может приблизить Volkswagen к получению необходимого для крупных структурных решений в листингуемых немецких компаниях большинства в 75% голосов, что потенциально позволит преодолеть сопротивление наблюдательного совета.

Возможен затяжной юридический спор между сторонами

Впрочем, ситуация может оказаться не столь простой. Согласно так называемому «закону о Volkswagen», крупные корпоративные решения, включая выделение подразделений компании, как правило, требуют одобрения более 80% акционеров, что фактически даёт Нижней Саксонии блокирующий пакет. Однако, по словам источников, знакомых с ситуацией, руководство VW может воспользоваться статьёй 111 Закона Германии об акционерных обществах, чтобы обойти это препятствие.

Согласно этой норме, если руководство созывает внеочередное собрание акционеров вопреки воле наблюдательного совета, для принятия любого решения на таком собрании достаточно набрать три четверти голосов участников. Кроме того, закон устанавливает, что компании не вправе вводить более строгие пороги голосования через собственный устав. Это может привести к затяжному юридическому противостоянию между заинтересованными сторонами.

Как отмечают источники, Volkswagen также может предложить инвесторам провести отдельное голосование по планам выделения подразделений легковых автомобилей и автокомпонентов, поскольку именно эти предложения с большей вероятностью подпадают под действие «закона о Volkswagen».

Переговоры о возможном компромиссе продолжаются. Исполнительный комитет наблюдательного совета, в состав которого входят глава производственного совета VW Даниэла Кавалло, премьер-министр земли Нижняя Саксония Олаф Лиз, а также представители семей Порше и Пиех, соберётся 3 сентября — за день до заседания наблюдательного совета, — чтобы оценить текущее положение дел.

По словам двух источников, возможный компромисс может быть связан с масштабом сокращения рабочих мест и планами в отношении заводов, при этом углубляющийся кризис в отрасли осложняет достижение договорённости.