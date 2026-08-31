BYD показывает, почему китайским автопроизводителям приходится искать спасение за рубежом

Впервые в истории компании зарубежная выручка BYD превысила показатели, полученные на внутреннем рынке, что помогло преодолеть один из самых продолжительных периодов снижения прибыли и наглядно демонстрирует, почему китайским автопроизводителям приходится всё активнее осваивать рынки за пределами крупнейшего в мире автомобильного рынка.

По данным, опубликованным крупнейшим в мире производителем электромобилей 28 августа, продажи за рубежом в первом полугодии выросли на 34% и достигли 181,3 млрд юаней (около 2,31 трлн рублей), что составило 53% от общего объёма выручки компании. При этом продажи на территории материкового Китая сократились на 31%. Это позволило прибыли шэньчжэньской BYD впервые за пять кварталов показать рост.

Полученные результаты демонстрируют, насколько жёстким стал огромный китайский рынок, где годовые продажи автомобилей почти вдвое превышают показатели США: даже национальному лидеру отрасли не удаётся гарантированно зарабатывать на нём. Именно поэтому китайские автопроизводители всё чаще обращают взгляд за рубеж, где могут устанавливать более высокие цены на свою продукцию и получать прибыль, несмотря на сохраняющиеся геополитические риски.

В промежуточном отчёте компании отмечается, что китайская автомобильная отрасль вступила в стадию глубокой перестройки и расхождения показателей, для которой характерны вялый внутренний спрос и уверенный рост экспорта. В BYD также заявили, что зарубежный рост компании продолжит набирать обороты.

Для иностранных автопроизводителей, таких как Volkswagen Group и Mercedes-Benz, ситуация складывается ещё сложнее: на протяжении последних двух десятилетий они сильно зависели от китайского рынка, где их продажи росли экспоненциально. Сегодня же китайские потребители всё чаще воспринимают некогда востребованные иностранные автомобили как переоценённые и устаревшие. Американский автогигант General Motors, ранее получавший в Китае до 2 млрд долларов годовой прибыли, последние два года работает там в убыток.

Затяжной спад в отрасли, продолжающийся уже десятый месяц, сохранился и в июле — последнем месяце, за который доступны данные о продажах. По информации Ассоциации легковых автомобилей Китая, общие продажи легковых машин в стране в июле упали на 21%. В результате, по данным Bloomberg Intelligence, у большинства автопроизводителей, включая BYD, розничная выручка на внутреннем рынке снизилась на фоне продолжающегося снижения цен.

Пекин усиливает контроль за отраслью

Помимо этого, власти Китая в последнее время усилили контроль за отраслью, заявив о намерении внимательно изучить темпы разработки новых моделей автопроизводителями, чтобы убедиться в отсутствии нарушений требований безопасности.

На фоне сложной ситуации на внутреннем рынке зарубежные продажи на протяжении всего года остаются главным драйвером роста для китайских автопроизводителей, и июль не стал исключением. По данным Ассоциации, общий объём экспортных продаж легковых автомобилей из Китая в июле вырос на 88%.

Причина такого роста очевидна: во многих странах китайские автопроизводители могут устанавливать более высокие цены на свои автомобили, при этом всё равно оставаясь дешевле местных конкурентов, что с лихвой компенсирует расходы на доставку машин за рубеж.

Например, стартовая цена гибридного кроссовера BYD Seal U в Германии составляет 39 900 евро (около 3,98 млн рублей) — более чем вдвое выше стоимости китайской версии этой модели в Пекине, согласно данным автомобильных сайтов.

Более высокая рентабельность зарубежных продаж позволила чистой прибыли BYD во втором квартале вырасти на 30% — до 8,2 млрд юаней (около 104,41 млрд рублей), что немного превысило средний прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, и дало компании необходимую передышку в условиях жёсткой конкуренции на внутреннем рынке со стороны таких соперников, как Xiaomi и Xpeng.

Хотя поставки BYD по-прежнему отстают от годового плана компании, именно экспорт, по мнению аналитиков, станет главной причиной ускорения восстановления прибыли до конца года. По прогнозам, собранным Bloomberg, прибыль и выручка компании в четвёртом квартале могут достичь рекордных значений.

Однако впереди компанию ждут новые сложности: глобальная торговая среда становится всё менее благоприятной для китайского импорта. Рынок США, к примеру, фактически закрыт для китайских автопроизводителей.

ЕС рассматривает новые пошлины для китайских автопроизводителей

Как сообщало издание Handelsblatt в июне, Евросоюз рассматривает возможность введения новых пошлин на китайские гибридные автомобили, что может ограничить прибыльный сегмент рынка, сформировавшийся после введения блоком пошлин на полностью электрические автомобили из Китая. Китайские автопроизводители уже сталкиваются с пошлинами ЕС на электромобили — аналогичные меры ввели и несколько других стран, включая Бразилию и Мексику, стремясь сдержать приток китайского импорта.

Это вынудило BYD пообещать наладить производство части автомобилей непосредственно на тех рынках, где продажи компании наиболее высоки, — в частности, в Европе и Южной Америке.

Однако флагманский завод BYD, строящийся в Венгрии, оказался в центре внимания из-за предполагаемых нарушений трудовых прав со стороны субподрядчиков, а смена правительства в Будапеште привела к расследованию в отношении государственных субсидий, налоговых льгот и экологических послаблений, ранее предоставленных компании. В BYD заявили, что действовали в соответствии с местным законодательством, однако запуск производства в Венгрии был перенесён на четвёртый квартал — примерно на год позже первоначально запланированного срока.

BYD не останавливается ни перед чем в попытках закрепиться на новых рынках — компания пытается заявить о себе даже в Японии, куда прежде было крайне сложно попасть даже таким глобальным автопроизводителям, как Ford, в итоге отказавшимся от подобных попыток. Недавно китайская компания начала продажи модели Racco — компактного электромобиля, разработанного специально для узких японских дорог, выйдя на крупнейший сегмент местного автомобильного рынка.