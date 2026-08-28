Почти половина водителей Великобритании готовы рассмотреть покупку китайского автомобиля

Согласно новому исследованию автомобильного маркетплейса Carwow, доля британских автовладельцев, готовых рассмотреть приобретение автомобиля китайского бренда, продолжает расти на фоне повышения узнаваемости китайских марок и увеличения числа обращений покупателей. По данным опроса, такой вариант сегодня допускают 49% водителей — против 39% во второй половине 2025 года и 35% в первой половине 2026 года. Для сравнения, в первой половине 2023 года этот показатель составлял 24%, то есть за три года он вырос более чем вдвое.

Изменение потребительских настроений отражается и в активности на самой платформе: за первые семь месяцев 2026 года число обращений по китайским моделям увеличилось на 119% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля лидов, приходящихся на китайские бренды, в первой половине 2026 года составила 30% против 14% годом ранее.

Наиболее часто упоминаемой причиной интереса к китайским автомобилям стало соотношение цены и качества — этот фактор отметили 42% опрошенных против 36% в первой половине 2026 года. Ещё 24% респондентов указали на ожидание выгодных скидок.

Узнаваемость китайских марок также заметно выросла по мере расширения их присутствия на британском рынке. Осведомлённость о бренде Jaecoo увеличилась с 46% до 69% за последний год, о Chery — с 16% до 50%, об Omoda — с 42% до 57%. BYD остаётся одним из наиболее узнаваемых китайских автопроизводителей в стране: о нём знают 71% респондентов против 28% в 2023 году. Осведомлённость о бренде Xpeng выросла с 8% до 20% за тот же период. Доля опрошенных, не слышавших ни об одном из перечисленных в опросе китайских брендов, снизилась с 23% во второй половине 2025 года до 16%.

По словам директора по работе с клиентами, маркетингу и медиа Carwow Бена Картера, значительный рост интереса британских водителей к китайским брендам на платформе компании связан не только с давлением стоимости жизни или более низкими ценами, но и с изменением самого подхода людей к выбору автомобиля.

Рост интереса происходит на фоне увеличения числа китайских брендов, представленных в Великобритании. Компания BYD начала продажи легковых автомобилей в стране с модели Atto 3 в марте 2023 года, а такие марки, как Chery, Omoda, Jaecoo и Xpeng, с тех пор расширили своё присутствие на рынке. Принадлежащий SAIC бренд MG уже давно закрепился на британском рынке — модель MG4 стала второй по числу регистраций полностью электрической машиной в Великобритании в 2023 году, с показателем 21 461 регистрация.

Великобритания также отличается от Европейского союза подходом к электромобилям китайского производства. ЕС ввёл дополнительные компенсационные пошлины на произведённые в Китае электромобили на аккумуляторах в октябре 2024 года — от 7,8% до 35,3% в зависимости от производителя: для BYD установлена дополнительная пошлина в 17%, для Geely — 18,8%, для SAIC — 35,3%. Великобритания подобных пошлин пока не вводила: по состоянию на 2 июля 2026 года британские власти сообщали, что Управление по мерам защиты торговли не открывало расследование в отношении китайских электромобилей, хотя продолжает оценивать возможные меры.

Руководитель отдела цифрового контента издания Auto Express Стив Уокер сравнил появление китайских брендов с более ранней экспансией японских и корейских производителей на британском рынке, отметив, что китайские автомобили успешно конкурируют за счёт соотношения цены и качества, создавая дополнительное давление на устоявшиеся бренды.

Приведённый показатель Carwow отражает готовность рассматривать покупку, а не фактическое решение о приобретении автомобиля: то, что водитель допускает выбор китайской марки, не означает, что он в итоге её купит. Тем не менее скорость изменений заметна — рост с 24% в первой половине 2023 года до нынешних 49%.

Изменение восприятия малознакомого или не пользующегося доверием автомобильного бренда в Великобритании исторически занимало значительно больше времени. Показательным примером служит история марки Škoda: чешский производитель, приобретённый концерном VW в 1991 году, на протяжении значительной части следующего десятилетия боролся с негативной репутацией в стране, а сегодня входит в число наиболее уважаемых брендов в своём сегменте. Похожий барьер преодолевали и азиатские марки — причём зачастую этот процесс занимал ещё больше времени: так было с Toyota в 1970-х годах, Hyundai в 1980-х и Kia в 1990-х.

Судя по всему, китайские автопроизводители преодолевают барьер незнакомого бренда заметно быстрее. Это не обязательно означает, что британские потребители уже воспринимают китайские марки наравне с устоявшимися европейскими, японскими или корейскими брендами, однако данные Carwow свидетельствуют о том, что само по себе китайское происхождение автомобиля становится всё менее значимым препятствием для попадания в список рассматриваемых покупателем вариантов.