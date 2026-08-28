BYD запустила 10 тысяч станций Flash Charging за полгода, зарегистрировано 1,83 млн пользователей

Компания BYD сообщила, что сеть быстрой зарядки Flash Charging насчитывает 10 тысяч станций по всему Китаю и охватывает 325 городов. Совокупный объём переданной электроэнергии составил 210 млн кВт·ч. Эти данные были обнародованы 28 августа на церемонии открытия флагманской станции Flash Charging в шэньчжэньском районе Лунхуа, которая стала десятитысячной по счёту, сообщает издание IT Home.

Исполнительный вице-президент BYD Хэ Чжицы отметил, что компания достигла отметки в 10 тысяч станций менее чем за полгода после анонса новой технологии Flash Charging 5 марта. По его словам, за этот период среднесуточный темп установки составлял 55 станций.

Сеть зарядных станций охватывает 325 городов материкового Китая. Крайними точками сети, по данным компании, стали Хулунбуир во Внутренней Монголии (север), Санья на острове Хайнань (юг), Шуанъяшань в провинции Хэйлунцзян (восток) и Кашгар в Синьцзяне (запад). Компания также упомянула станции в Турфане и вблизи подножия Эвереста. Среди партнёров сети — Sinopec, PetroChina, CNOOC, TELD, JD.com, Alipay, AutoNavi (Amap) и Ucar, при этом BYD не раскрыла распределение станций между партнёрами и не опубликовала полный перечень объектов.

Число зарегистрированных пользователей сети превысило 1,83 млн человек, из которых почти треть используют автомобили других марок. Вместе с тем, автомобили сторонних производителей не всегда способны принимать такую же мощность зарядки, как совместимые модели BYD: ранее сообщалось, что автомобиль Lynk & Co 10 на станции BYD Flash Charging достиг пиковой мощности 430 кВт, тогда как на зарядной станции Zeekr мощностью 1500 кВт показатель составил около 1100 кВт. Эта разница демонстрирует, что мощность станции и мощность зарядки на стороне автомобиля являются независимыми параметрами. Компания не раскрыла общее количество сеансов зарядки и средний объём переданной за один сеанс электроэнергии.

В марте BYD заявляла о планах построить в Китае к концу 2026 года 20 тысяч станций Flash Charging, включая 18 тысяч городских и 2 тысячи трассовых объектов. Достигнутый к 28 августа показатель составляет половину от заявленной цели. Для выполнения плана к 31 декабря компании потребуется установить ещё 10 тысяч станций за оставшиеся 125 дней — то есть в среднем около 80 станций в сутки, что превышает заявленный Хэ Чжицы средний темп в 55 станций, отражающий динамику развёртывания с момента анонса технологии 5 марта, а не прогноз на оставшуюся часть года.

Помимо развития сети внутри страны, BYD планирует развернуть за рубежом 6 тысяч станций Flash Charging, из которых 3 тысячи придутся на Европу. Европейские станции будут работать по стандарту зарядки CCS2, тогда как в Китае используется стандарт GB/T. Бренд Denza также намерен выйти на рынки более чем 30 европейских стран, планируя открыть свыше 150 торговых точек до конца 2026 года.

Марка Hongqi должна стать первым сторонним по отношению к BYD брендом, который получит доступ к батарее второго поколения Blade Battery и технологии Flash Charging. Компания FAW-FinDreams рассматривает данную технологию для использования в перспективной электрической платформе Hongqi, однако конкретные модели и сроки начала производства пока не раскрываются.