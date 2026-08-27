Памятник дяде Степе может появиться в Пятигорске к 90-летию персонажа

В Пятигорске обсуждается возможность установки памятника дяде Степе — персонажу произведения Сергея Михалкова, известного не одному поколению читателей. Как сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов в своих социальных сетях, инициатива отчасти опирается на версию о том, что прообразом героя послужил местный участковый, работавший в регионе в прошлом столетии. Эта городская легенда давно циркулирует среди жителей и, по мнению властей, придаёт дополнительный смысл появлению скульптуры именно в этом городе.

Поэма о добродушном и справедливом милиционере была написана Сергеем Михалковым в середине тридцатых годов прошлого века и с тех пор остаётся одним из самых узнаваемых произведений отечественной детской литературы. Персонаж, отличающийся высоким ростом и добрым характером, стал символом отзывчивости и готовности прийти на помощь. За десятилетия существования произведение неоднократно переиздавалось, иллюстрировалось разными художниками и легло в основу мультипликационных и театральных постановок, что закрепило образ героя в массовой культуре нескольких поколений.

Одновременно с обсуждением памятника тема персонажа получит развитие в другом формате: на Центральной площади города откроется выставка, приуроченная к 90-летию со дня появления произведения. Экспозиция объединит работы 29 художников, которые в разные периоды обращались к сюжету детской поэмы, создавая собственные интерпретации образа героя. Организаторы отмечают, что выставка позволит проследить, как менялось визуальное восприятие персонажа на протяжении почти столетия.

По словам Юлии Субботиной-Михалковой, само произведение можно сравнить с «Евгением Онегиным для детей», поскольку оно давно превратилось в культурный код, знакомый практически каждому жителю страны с раннего возраста. Она обратилась к жителям и гостям города с приглашением посетить выставку и увидеть, как классический литературный образ переосмыслялся художниками разных эпох.

В то же время в Ставрополе продолжаются работы по восстановлению фонтанного комплекса «Дельфины», который на протяжении многих лет являлся одной из узнаваемых достопримечательностей города и местом отдыха горожан. Специалистам уже удалось вернуть на прежнее место фигуру рыбы и три декоративные чаши, входящие в общую композицию каскада. Завершение реставрации декоративной стенки и благоустройства прилегающей территории намечено на начало сентября, после чего фонтанный комплекс планируется полностью открыть для посетителей.

источник: Информационное агентство «1777.ru»