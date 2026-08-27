Глава набсовета и профсоюз Volkswagen готовятся к решающему заседанию

Руководство Volkswagen Group и представители профсоюзов заняли жёсткие позиции 26 августа накануне ключевого заседания наблюдательного совета, которое состоится на следующей неделе. Генеральный директор компании Оливер Блуме настаивает на дальнейшем сокращении расходов, тогда как профсоюзы выступают против увольнений и закрытия заводов в рамках крупнейшей за всю историю немецкого концерна реструктуризации.

Автопроизводитель рассматривает меры, которые могут удвоить запланированное число сокращений рабочих мест, предполагают закрытие заводов и выделение отдельных направлений бизнеса — таким образом компания пытается восстановить прибыльность и противостоять растущей конкуренции со стороны китайских производителей.

Даниэла Каваллу, возглавляющая влиятельный производственный совет Volkswagen, заявила журналистам в Оснабрюке, что увольнения и закрытие предприятий не решат проблем, вызванных пошлинами, конкуренцией со стороны Китая и слабым спросом в Европе. По её словам, видение будущего должно включать множество различных элементов и не может сводиться исключительно к вопросам площадок, затрат на персонал и сокращений штата.

Блуме посетил заводы компании по производству электромобилей в Эмдене и Цвиккау — предприятия, которые считаются наиболее уязвимыми в рамках плана реструктуризации. Он высоко оценил усилия сотрудников по снижению издержек, однако предупредил, что этого недостаточно. Как говорится в опубликованных компанией отрывках его выступлений перед персоналом на обеих площадках, компания сравнивает себя не только с собственными прошлыми результатами, но и с лучшими предприятиями Европы, и этот путь ещё не пройден.

По словам Блуме, расходы на оплату труда сегодня более чем вдвое превышают показатели сопоставимых европейских площадок, а с точки зрения производственных затрат другие заводы по-прежнему остаются значительно дешевле. Он подчеркнул, что это не критика, а реальность, с которой компании приходится соотносить себя.

Обсуждение планов реструктуризации запланировано на заседание наблюдательного совета 4 сентября. Представители трудового коллектива и власти земли Нижняя Саксония, традиционно выступающие против масштабных сокращений, обладают большинством голосов в совете.

Эмден расположен в родной для Volkswagen земле Нижняя Саксония, где в следующем году пройдут земельные выборы. Цвиккау, который, по словам Блуме, показал особенно успешный пример снижения издержек, находится в восточной земле Саксония — за пределами традиционной опоры компании.

Оба завода, наряду с предприятием по выпуску автодомов в Ганновере и заводом дочерней компании Audi в Неккарзульме, на сегодняшний день не имеют бизнес-плана на период после 2030 года. Завод в Оснабрюке, расположенный примерно в 150 километрах к югу от Эмдена, также находится под угрозой — производство автомобилей там может быть остановлено уже в следующем году.

Блуме, который на этой неделе объезжает предприятия Volkswagen, чтобы заручиться поддержкой реструктуризации, назвал закрытие заводов крайней мерой. Завод в Оснабрюке ещё может быть сохранён благодаря партнёрству с оборонной промышленностью, хотя длительные переговоры пока не привели к конкретному результату.

Говоря о ситуации в Эмдене и Цвиккау, Блуме отметил, что приверженность компании этим площадкам сохранится даже в том случае, если производство новых моделей автомобилей там не удастся обеспечить. По его словам, компания намерена бороться за промышленные перспективы и рабочие места на своих предприятиях — вместе с партнёрами, инвесторами и с помощью новых промышленных решений.