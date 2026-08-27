Проблема c дверями Tesla дошла до Европы: нидерландский регулятор изучает ситуацию

Нидерландское ведомство по надзору за автотранспортом RDW сообщило, что на данный момент отзыв автомобилей Tesla в Европе из-за опасений по поводу сложности открытия дверей в экстренных ситуациях не объявлен.

Ранее на этой неделе Китай объявил о крупнейшем в своей истории отзыве автомобилей — он затронул 4,3 миллиона машин, включая 2,98 миллиона автомобилей Tesla. Причиной стали опасения, что механизмы аварийного открытия дверей трудно обнаружить или привести в действие после столкновения.

Именно RDW является ключевым регулятором, отвечающим за безопасность автомобилей Tesla на европейском рынке. Ведомство заявило, что следит за развитием ситуации, однако воздержалось от комментариев относительно того, рассматривается ли вопрос об отзыве или проводится ли соответствующее расследование, ограничившись заявлением об отсутствии такого решения на текущий момент.

По словам представителей агентства, автомобили должны иметь возможность открываться при любых обстоятельствах, в том числе при отказе электрических систем, причём интуитивно понятным способом и без использования инструментов — как изнутри, так и снаружи.

Также было отмечено, что сами по себе утопленные или скрытые дверные ручки, которыми оснащены автомобили Tesla, проблемой не являются.

Кроме того, ведомство сообщило, что вопрос повышения удобства открытия дверей в экстренных ситуациях в настоящее время обсуждается как в рамках переговоров по автомобильным нормам ООН в Женеве, так и в независимой европейской программе оценки безопасности автомобилей Euro NCAP.

Представители RDW пояснили, что поводом для этого послужили случаи, зафиксированные в последние годы, когда пассажиры или спасатели сталкивались с трудностями при попытке открыть автомобиль после аварии или возгорания.