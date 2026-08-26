Leapmotor рассчитывает поставить 1 млн автомобилей в 2026 году

Китайский автопроизводитель Leapmotor рассчитывает довести объём поставок до 1 млн автомобилей по итогам 2026 года. Компания связывает достижение этой цели с запуском новых моделей и расширением продаж за пределами Китая.

В первом полугодии Leapmotor поставила 356 487 автомобилей. Чтобы выполнить годовой план, компании необходимо значительно нарастить объёмы во второй половине года. По словам сопредседателя Leapmotor Майкла Ву, с августа до конца декабря производитель рассчитывает ежемесячно поставлять более 100 тыс. машин. В июле этот показатель впервые превысил отметку в 100 тыс. автомобилей.

Экспортные поставки в 2026 году могут достичь 200 тыс. машин против примерно 67 тыс. годом ранее. При этом на китайском рынке компания сталкивается с высокой конкуренцией и замедлением спроса на электромобили.

В этом году Leapmotor представила в Китае несколько новых моделей, включая компактный A05 со стартовой ценой 63 900 юаней, что составляет около 746 тыс. рублей по курсу ЦБ РФ на 26 августа 2026 года, небольшой кроссовер A10 и флагманский SUV D19.

Одновременно компания снизила прогноз годовой прибыли с 5 млрд до 3 млрд юаней. Давление на финансовые показатели оказывают рост затрат и конкуренция на китайском рынке электромобилей.

Для увеличения производства за пределами Китая Leapmotor намерена использовать мощности своего крупного акционера Stellantis. В Испании компания планирует начать серийный выпуск одной из моделей уже в октябре 2026 года, а в следующем году на том же предприятии должен появиться ещё один автомобиль.

Кроме того, Leapmotor рассматривает завод Stellantis в Бразилии для производства своих машин и изучает возможность размещения предприятия в Малайзии, которое позволит выпускать автомобили и продавать их на местном рынке.