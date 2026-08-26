Honda может отказаться от нового завода в Северной Америке без USMCA

Honda может пересмотреть планы по строительству восьмого сборочного предприятия в Северной Америке, если соглашение USMCA между США, Канадой и Мексикой не будет продлено. Об этом сообщил исполнительный вице-президент японского автопроизводителя Нория Кайхара.

По его словам, производственные мощности Honda в регионе близки к полной загрузке, поэтому компании необходим новый завод. При этом решение о его строительстве потребуется принять в течение ближайших одного-двух лет, а запуск предприятия планируется примерно к 2030 году.

Кайхара отметил, что сейчас Honda не перекладывает дополнительные расходы из-за американских пошлин на покупателей в Северной Америке. Ранее США ввели 50-процентные тарифы на канадские товары стоимостью около $20 млрд, а Канада объявила об ответных мерах, которые должны вступить в силу 8 сентября.

Неопределённость вокруг USMCA уже влияет на инвестиционные решения автопроизводителей. В прошлом году Hyundai заявила, что продление соглашения могло бы разблокировать более $20 млрд новых инвестиций в США.

На фоне сохраняющихся высоких цен на нефть спрос на гибридные и экономичные автомобили Honda вырос. В июле компания показала лучший результат продаж за семь лет — реализация автомобилей увеличилась на 36%.

В мае Honda отказалась от долгосрочной цели, согласно которой электромобили должны были составлять 20% продаж новых машин к 2030 году. Вместо этого компания планирует представить до 2030 года 15 новых гибридных моделей.

Honda также приостановила на неопределённый срок канадский проект по производству электромобилей и аккумуляторов стоимостью $11 млрд и отказалась от трёх запланированных электромобилей для американского рынка. Кроме того, производство гибридной версии пятидверного Civic для США компания решила перенести из Японии в Индиану.