Универсально лучшего китайского кроссовера не существует — рейтинги, где один автомобиль побеждает во всех сценариях сразу, обычно смешивают разные классы, цены с максимальной выгодой и комплектации разных дат. Правильный вопрос не «какая марка лучше», а «какой набор параметров подходит именно вам»: сценарий использования, класс и привод, конкретная комплектация, зимние опции и итоговая стоимость владения. Ниже — методика выбора по этим критериям, с Bestune T77 и T90 в качестве двух рабочих примеров.

Сначала определить сценарий — город, семья, трасса, северный регион

Прежде чем сравнивать модели, стоит честно ответить на вопрос: для чего именно нужен кроссовер. Это сузит выбор сильнее, чем любой рейтинг.

Для города

Если основная нагрузка — плотный трафик, парковки и короткие поездки, на первый план выходят компактные габариты, лёгкое рулевое управление и камеры кругового обзора. Мощный двигатель и полный привод в этом сценарии часто остаются невостребованными, а их стоимость — нет.

Для семьи

Семейный сценарий требует другого набора приоритетов: пространство второго ряда, объём и форма багажника, крепления ISOFIX и как минимум базовый пакет ассистентов вроде контроля слепых зон. Здесь компактный класс может оказаться тесноват — стоит примерить салон с детским креслом лично, а не по цифрам в характеристиках.

Для трассы

Для частых загородных и трассовых поездок важнее динамика на высокой скорости, устойчивость при обгонах и расход топлива на трассе, который обычно ниже городского. Турбированные двигатели с роботизированной или классической автоматической коробкой ведут себя по-разному при длительной работе на высоких оборотах — это стоит прочувствовать на тест-драйве, а не оценивать только по паспортной мощности.

Для севера

Для Мурманска и других северных регионов к списку добавляются низкие температуры, снег и лёд на дорогах в течение большей части года. Здесь имеют значение обогрев лобового стекла и зеркал, эффективность отопителя салона, дорожный просвет и — для тех, кто выезжает за пределы расчищенных дорог, — полный привод. Не все китайские кроссоверы 2026 года предлагают полный привод даже в старших комплектациях, поэтому этот пункт стоит проверять по каждой модели отдельно, а не считать само собой разумеющимся.

Выбрать класс, габариты, привод и тип силовой установки

Класс кроссовера — следующий фильтр после сценария. Компактные модели вроде Haval Jolion, Geely Cityray, Changan UNI-S или Bestune T77 удобнее в городе и стоят дешевле; среднеразмерные — Haval F7, Geely Atlas, Changan CS75 Plus или Bestune T90 — просторнее и увереннее чувствуют себя на трассе и с полной загрузкой.

Внутри компактного класса силовые установки и приводы заметно различаются: Haval Jolion предлагается с турбомотором 1,5 л мощностью 143 или 150 л.с., механической или роботизированной коробкой, а полный привод доступен только со старшим мотором; Geely Cityray — с турбомотором 1,5 л на 147 л.с. и роботизированной коробкой, но только с передним приводом; Changan UNI-S выделяется более мощным турбомотором 1,5 л на 181 л.с. и полным приводом в стандартной комплектации на всех версиях. Bestune T77 в этом ряду — турбомотор 1,5 л на 160 л.с., роботизированная коробка, передний привод.

В среднеразмерном классе картина похожая: Haval F7 предлагает турбомотор 1,5 л на 150 л.с. с передним приводом на базовых версиях или турбомотор 2,0 л на 192 л.с. с полным приводом на старших; Geely Atlas — аналогично, 1,5 л/147 л.с./передний привод или 2,0 л/200 л.с./полный привод; Changan CS75 Plus продаётся только с одним турбомотором 2,0 л на 235 л.с. и полным приводом на всех версиях. Bestune T90 — турбомотор 1,5 л на 160 л.с. на роботизированной коробке или турбомотор 2,0 л на 245 л.с. на классическом 8-ступенчатом автомате, обе версии переднеприводные.

Тип привода варьируется даже внутри одного класса. У части моделей полный привод доступен как опция на старших моторах (Haval Jolion, Haval F7, Geely Atlas), у некоторых идёт в стандарте на всех версиях (Changan UNI-S, Changan CS75 Plus), а у Bestune T77 и T90 в актуальной российской линейке — только передний привод, без версий с подключаемым полным приводом. Это не делает одни модели однозначно лучше других — для города переднего привода обычно достаточно, а для частого бездорожья или гарантированной уверенности на скользкой дороге полный привод становится весомым аргументом.

Силовая установка тоже требует разбора, а не сравнения одной цифры мощности. Турбированный двигатель меньшего объёма с роботизированной коробкой (DCT) обычно экономичнее и быстрее реагирует на разгон в спокойном режиме, но может ощущаться менее плавно на трогании с места и в пробках. Классический гидромеханический автомат работает мягче на низких скоростях, но чаще встречается с более мощными и прожорливыми моторами. Точное сочетание объёма, мощности и коробки различается по комплектациям — сверять его нужно по официальной карточке конкретной версии на дату покупки.

Сравнивать конкретные комплектации, а не только модели

Одна из главных ошибок при выборе — сравнивать модели в среднем, а не конкретные комплектации. У одной и той же модели базовая версия и топовая могут отличаться по мощности мотора, приводу, набору ассистентов и цене на сотни тысяч рублей — сравнение «Модель А против Модели Б» без указания версии почти ничего не говорит о реальном выборе.

Практический алгоритм: сначала определить бюджет и обязательные функции (например, обогрев сидений или камера заднего вида), затем найти минимальную комплектацию каждой рассматриваемой модели, где эти функции уже есть, и именно эти конкретные версии сравнивать между собой — по цене, гарантии и результатам тест-драйва.

Проверить комфорт, зимние опции, камеры и ADAS

Комфортное и функциональное оснащение стоит проверять по пунктам, а не по общему впечатлению от комплектации. Для российского климата и особенно для северных регионов имеет смысл отдельно уточнить: зоны обогрева сидений (только передние или все), обогрев руля, лобового стекла и форсунок омывателя, тип климат-контроля (однозонный или двухзонный) и наличие удалённого или автономного подогревателя.

Мультимедиа и связь — тоже не универсальный пункт: поддержка Apple CarPlay и Android Auto, их беспроводной или проводной вариант, размер экрана и голосовое управление могут отличаться даже между соседними комплектациями одной модели.

Из систем безопасности и ADAS стоит проверять не только формальное наличие подушек и электронных ассистентов, но и то, в какой комплектации они появляются: адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, контроль слепых зон, автоматическое экстренное торможение и камера кругового обзора 360° нередко доступны только начиная со средних или топовых версий, а не на базовой. Число подушек безопасности тоже нередко растёт от базовой версии к топовой — точное количество и расположение стоит запрашивать по конкретной комплектации, а не считать одинаковым для всей модели.

Посчитать не только цену покупки, но и условия кредита, ТО, гарантию и расходники

Цена «от» в рекламе почти всегда указана с учётом конкретных условий — автообмена, кредита от партнёрского банка или участия в программах господдержки — и без них итоговая стоимость окажется выше. Сравнивать цены разных марок корректно только при одинаковом наборе условий: кредит на равный срок, одинаковый первоначальный взнос, сопоставимая комплектация.

Помимо цены покупки, на общую стоимость владения китайским кроссовером влияют гарантийные условия (срок, пробег и перечень исключений), регламент технического обслуживания, стоимость и доступность оригинальных запчастей у конкретного дилера, а также состояние дилерской сети в вашем регионе — это особенно важно, если ближайший сервис находится не в вашем городе, а для Мурманска и соседних областей расстояние до ближайшего сервисного центра стоит выяснять заранее. Все эти параметры стоит запрашивать у дилера напрямую и в письменном виде, а не оценивать по общим впечатлениям о бренде.

Где в выборе находятся Bestune T77 и T90

Bestune T77 и T90 — не универсальный ответ на вопрос «какой кроссовер выбрать», а два конкретных сценария внутри общей методики выше.

T77 — компактный кроссовер с турбированным двигателем 1,5 л мощностью 160 л.с., 7-ступенчатой роботизированной коробкой (DCT) и передним приводом; три комплектации — Люкс от 1 798 000 ₽, Престиж и Престиж Плюс от 1 940 000 ₽ по данным официального сайта на 24 августа 2026 года. Конкурирует по классу с моделями вроде Haval Jolion, Geely Cityray и Changan UNI-S. Подойдёт, если приоритет — город, компактные габариты и разумная цена входа, а полный привод не является обязательным условием.

T90 — более крупный семейный кроссовер, доступный с тем же турбомотором 1,5 л/160 л.с. на роботизированной коробке или с более мощным турбодвигателем 2,0 л на 245 л.с. в паре с 8-ступенчатым классическим автоматом; обе версии — переднеприводные. По классу T90 сопоставим с Haval F7, Geely Atlas и Changan CS75 Plus. Подойдёт тем, кому нужен более просторный салон и запас мощности для трассы, при этом полный привод не входит в список обязательных требований.

У обеих моделей — только передний привод во всей актуальной российской линейке; версий Bestune T77 или T90 с полным приводом на данный момент нет. Для покупателей, для которых полный привод обязателен (например, из-за нерегулярно чистящихся дорог), это стоит учитывать заранее, а не выяснять на этапе оформления. Точный состав комплектаций, доступность конкретных версий и актуальную цену нужно уточнять у дилера — на дату подготовки материала это динамические данные.

Матрица критериев и короткий чек-лист тест-драйва

Вместо рейтинга мест — список критериев, по которым стоит сравнивать любые рассматриваемые модели, включая T77 и T90.

Сценарий: проверить город, семью, трассу и север; у T77 — компактный формат, у T90 — более крупный формат; решение — выбрать класс до опций. Комплектация: проверить нужные функции по версиям; у T77 — Люкс / Престиж / Престиж Плюс, у T90 — 1.5 Люкс / Благородство или 2.0 Люкс / Благородство / Флагман; решение — сравнивать одинаковые уровни. Силовая часть: проверить двигатель, коробку и привод; у T77 — 1,5T, 160 л.с., 7DCT, передний привод; у T90 — 1,5T 160 л.с./7DCT или 2,0T 245 л.с./8АКП, передний привод; решение — обязателен тест-драйв. Зима: проверить подогревы, климат-контроль и обзор; у обеих моделей — проверять выбранную версию; решение — не обобщать по модели. Безопасность: проверить подушки и ADAS; у обеих моделей это зависит от версии; решение — сверить официальный прайс-лист. Владение: проверить гарантию, ТО и запчасти; у обеих моделей — официальные условия; решение — считать полную стоимость. Цена: проверить все условия выгоды; у T77 — от 1 798 000 ₽, у T90 — от 2 582 000 ₽; решение — не сравнивать рекламные «от» без условий.

*Цены на 24 августа 2026 года по данным официальных источников, с учётом действующих на дату проверки условий; актуальную цену и состав комплектации уточняйте у дилера.

Короткий чек-лист перед тест-драйвом: возьмите с собой типичный для вас груз или детское кресло, проверьте обзорность и парковку на реальной парковке, а не только по камере, оцените плавность коробки передач в пробке и на разгоне, включите зимние опции (если сезон позволяет) и попросите менеджера показать письменный список оснащения именно той версии, которую тестируете — не общий буклет по модели.

Посмотреть актуальные версии и записаться на тест-драйв можно здесь: модельный ряд Bestune в Мурманске.

Частые вопросы о выборе китайского кроссовера

Какой китайский кроссовер лучший?

Без единой открытой методики сравнения такого факта не существует — рейтинги «лучший» обычно смешивают классы и условия цены. Сначала определите сценарий использования и класс, затем сравните конкретные комплектации интересующих моделей по одинаковым критериям и итоговой стоимости владения.

Что важнее — мощность двигателя или тип коробки?

Обе характеристики стоит оценивать вместе, а не по отдельности: важны сочетание мощности с массой автомобиля, типом привода и маршрутом использования. Поведение коробки передач в пробке, на разгоне и при обгоне на трассе лучше всего почувствовать на тест-драйве, а не по паспортным цифрам.

Обязательно ли выбирать кроссовер с полным приводом?

Это зависит от ваших маршрутов и климата региона. Для города и расчищенных трасс обычно достаточно переднего привода, для регулярных поездок по нечищеным дорогам или бездорожью полный привод становится весомым аргументом. Универсального вывода для всех покупателей здесь нет.

Как корректно сравнивать цены разных моделей?

Только при одинаковом наборе условий: сопоставимая комплектация, одинаковые условия кредита или автообмена, одинаковая страховка и один и тот же тип цены. Сравнение рекламной цены «от» одной модели с рекомендованной розничной ценой другой даёт искажённую картину и не подходит для честного вывода.

Какие зимние функции стоит проверить перед покупкой?

Конкретные зоны подогрева сидений и руля, обогрев лобового стекла, зеркал и форсунок омывателя, тип климат-контроля и наличие автономного подогревателя двигателя — и обязательно применительно к точной комплектации, которую вы рассматриваете, а не к модели в целом.

Что важно проверить по гарантии?

Срок гарантии в годах и пробеге, перечень исключений и условий, при которых гарантия может быть аннулирована, обязательный регламент прохождения ТО у официального дилера и порядок обращения по гарантийному случаю — эти детали стоит запрашивать в письменном виде до покупки.

Кому может подойти Bestune T77?

Покупателю компактного городского кроссовера с разумной ценой входа, для которого полный привод не является обязательным условием. Точный вывод по конкретной версии стоит делать после проверки актуальной комплектации и тест-драйва, а не только по общим характеристикам модели.

Кому может подойти Bestune T90?

Тем, кому нужен более просторный семейный кроссовер с запасом мощности для трассы, при этом также без обязательного требования к полному приводу. Доступные версии, точную комплектацию и цену на дату покупки стоит сверить у официального дилера перед принятием решения.

Определить подходящий класс и сценарий — только первый шаг; окончательное решение стоит принимать после сравнения актуальных комплектаций, включая T77 и T90, а также интересующих моделей других марок у официальных дилеров вашего региона — с проверкой точной версии, цены и условий на дату визита.