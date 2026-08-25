Geely разрабатывает архитектуру 1000 В для зарядки быстрее 5 минут

Geely Holding Group разрабатывает высоковольтную архитектуру на 1000 В, которая должна превзойти показатель зарядки с 10% до 80% менее чем за 5,5 минуты. Новая система призвана усилить позиции компании в конкуренции с технологией быстрой зарядки BYD.

Сейчас Geely активно внедряет 800-вольтовые системы в автомобили. Такая архитектура включает батарею, электромоторы, силовые контроллеры, зарядное устройство, проводку и другие компоненты. Она рассчитана на сокращение времени зарядки, увеличение запаса хода и повышение эффективности.

Ранее сообщалось, что седан Lynk & Co 10 заряжался с 10% до 97% за 8 минут 42 секунды, а до 80% — за 5 минут 32 секунды. Представители бренда называли автомобиль 900-вольтовым, однако фактическое номинальное напряжение его батареи емкостью 95 кВт·ч составляет 772,8 В. Таким образом, модель относится к стандартной 800-вольтовой архитектуре.

Geely уже готовит инфраструктуру для следующего поколения электромобилей. В марте 2026 года компания сообщила о создании более 2100 фирменных зарядных станций Zeekr с одним разъемом и пиковой мощностью 1500 кВт. Современные автомобили Geely пока не способны использовать такую мощность полностью.

Во время испытаний Lynk & Co 10 на одной из этих станций пиковая мощность зарядки достигала 1100 кВт. Для сравнения, на станции быстрой зарядки BYD показатель составил 430 кВт.

По данным Geely, одновременно ведется разработка силовых установок с более высоким напряжением. Переход на архитектуру 1000 В потенциально позволит автомобилям использовать зарядную мощность до 1500 кВт. Это должно сократить время пополнения заряда с 10% до 80% и приблизить продолжительность зарядки электромобиля к времени, необходимому для заправки автомобиля с ДВС.