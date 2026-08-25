Tesla Cybercab выйдет на дороги 3 сентября

Полностью автономный электромобиль Tesla Cybercab должен дебютировать 3 сентября на специальном мероприятии в Остине, штат Техас. Двухместный роботакси компания представила еще в октябре 2024 года одновременно с 20-местным Robovan. Tesla позиционирует Cybercab как электрический транспорт для поездок от точки до точки, доступный широкому кругу пользователей.

Прототип получил систему полного беспилотного управления FSD и не оснащен ни рулем, ни педалями. При этом пока неизвестно, сохранится ли такая конфигурация у серийной версии, предназначенной для эксплуатации на дорогах. Не исключено появление органов управления, которые можно было бы использовать в экстренных ситуациях.

Разработка автономного транспорта уже потребовала значительных инвестиций со стороны автопроизводителей и технологических компаний. В Великобритании такие автомобили постепенно начинают появляться на дорогах после принятия соответствующего законодательства.

Одним из наиболее заметных участников этого направления остается Waymo, принадлежащая материнской компании Google Alphabet. Ее беспилотные такси на базе Jaguar I-Pace работают в нескольких городах США, а также в Токио. Компания готовит запуск сервиса в Лондоне: весной она начала испытания автомобилей на улицах британской столицы.

Еще одним конкурентом Tesla стала компания Rivian. Uber заключила с ней соглашение на $1,25 млрд, или около 104,1 млрд рублей по официальному курсу Банка России на 25 августа 2026 года. В рамках сделки планируется создать 50 тыс. роботакси на базе электрического кроссовера Rivian R2.

Непосредственным конкурентом Cybercab также считается двухместный роботакси хорватской компании Verne, созданной Мате Римачем. Сервис этой компании начал работать в Европе ранее в 2026 году.

По данным заявки, поданной в США в Агентство по охране окружающей среды (EPA), Cybercab получит аккумулятор емкостью 53,3 кВт·ч. Заявленный запас хода по методике EPA достигает 418 миль. Предполагается, что такие показатели могут быть характерны прежде всего для эксплуатации автомобиля в городских условиях.

Ранее Tesla заявляла, что эффективность Cybercab составит не менее 5,5 мили на кВт·ч. Для сравнения, большинство современных электромобилей в испытаниях демонстрируют показатель около 3–4 миль на кВт·ч.

За передние колеса отвечает электромотор мощностью 219 л. с. Это первый случай использования переднего привода в автомобиле Tesla. Такое решение, предположительно, связано с компоновкой: оно позволяет максимально увеличить пространство салона в автомобиле размером примерно с Volkswagen Golf.

Масса Cybercab заявлена на уровне 3113 фунтов, или около 1412 кг. Данные о разгоне и максимальной скорости пока не раскрыты. Предполагается, что модель построена на платформе, которая первоначально могла использоваться для недорогого Tesla Model 2, но затем проект был переориентирован на автономный транспорт.

Одной из особенностей Cybercab станет беспроводная зарядка. Илон Маск ранее говорил о необходимости внедрения индукционной технологии в автомобили Tesla. Вместо привычного зарядного разъема роботакси будет заезжать на специальную площадку и пополнять запас энергии без кабеля.

На показанном прототипе зарядный порт или лючок отсутствовали. Поэтому возможность использования сети быстрых зарядных станций Tesla Supercharger пока остается неопределенной.

Для Великобритании отдельным вопросом остается соответствие конструкции Cybercab действующим правилам. В 2024 году британские власти приняли Automated Vehicles Act, создавший правовую основу для эксплуатации полностью автономных автомобилей при условии, что их уровень безопасности будет не ниже уровня, который обеспечивают внимательные и компетентные водители.

Впоследствии правительство ускорило запуск программ для первых автономных такси, автомобилей частного найма и автобусов. Их выход на дороги был запланирован начиная с весны 2026 года. Отсутствие руля в Cybercab при этом может потребовать дополнительного учета британских требований, предусматривающих возможность передачи автомобилю команд человеком в определенных ситуациях.

Салон Cybercab выполнен в минималистичном стиле. В нем предусмотрены два кресла, подлокотник, два подстаканника и экран диагональю 20,5 дюйма, через который управляются функции автомобиля. Рулевого колеса и педалей в прототипе нет. Интерьер выполнен преимущественно в черном цвете.

За сиденьями расположен крупный багажник с дверью по типу хэтчбека. Его точный объем Tesla пока не назвала, однако компания указывает, что туда должны помещаться два небольших чемодана для ручной клади и еще два предмета багажа. Также заявлена возможность перевозки велосипеда.

Внешность автомобиля построена на простых формах и гладких поверхностях. Спереди и сзади установлены световые полосы во всю ширину кузова, заднее стекло и боковые зеркала отсутствуют. Прототип получил двери типа «крылья бабочки» и закрытые колесные диски с более крупными колесами сзади. При этом пока не подтверждено, что все эти решения сохранятся в серийной модели.

Во время презентации Cybercab на мероприятии Tesla We, Robot в 2024 году Илон Маск называл ориентир стоимости около $30 тыс. В пересчете по официальному курсу ЦБ РФ на 25 августа 2026 года это примерно 2,50 млн рублей.

Официальных планов по продаже Cybercab в Великобритании пока нет. Ранее Tesla также указывала, что производство автомобиля должно начаться до 2027 года. При этом сроки запуска компания ранее связывала с оценками, которые могли корректироваться.

В странах и городах, где Cybercab появится в эксплуатации, заказать автомобиль предполагается через приложение Tesla. Пользователь сможет воспользоваться машиной на необходимый срок, вплоть до целого дня.