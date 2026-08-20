BYD открыл прием предзаказов на новую линейку Fang Cheng Bao Formula S

Компания BYD начала прием предварительных заказов на лифтбек Fang Cheng Bao (FCB) Formula S и универсал Formula S GT в Китае — это произошло за день до открытия автосалона в Чэнду 2026 года. Стоимость этих моделей составит от 230 000 до 280 000 юаней, что по текущему курсу ЦБ РФ эквивалентно приблизительно 2,62–3,19 млн рублей.

Бренд Fang Cheng Bao изначально был запущен в Китае в качестве отдельного направления BYD, специализирующегося на внедорожниках повышенной проходимости; на зарубежных рынках его модели продаются под марками Denza и BYD. По данным China EV DataTracker, в июле 2026 года на внутреннем рынке было поставлено 29 613 автомобилей Fang Cheng Bao. В ближайшее время бренд планирует расширить модельный ряд за счет спортивной электрической линейки Formula S, ориентированной на более широкую аудиторию покупателей.

Линейка Formula S включает две модели. Первая — четырехдверный лифтбек FCB Formula S с обтекаемым кузовом, имеющий габариты 5060×1967×1483 мм и колесную базу 2960 мм. Среди его особенностей — каплевидные фары, активные воздухозаборники, лидар на крыше, полускрытые дверные ручки и спортивный задний диффузор. В базовой комплектации лифтбек оснащается литий-железо-фосфатной батареей емкостью 76,744 кВт·ч, питающей один электромотор мощностью 245 кВт (329 л.с.); запас хода составляет 720 км по циклу CLTC. Версия с увеличенным запасом хода получает батарею на 92,093 кВт·ч и электромотор мощностью 300 кВт (402 л.с.), а ее запас хода варьируется от 830 до 900 км по CLTC в зависимости от комплектации. Также будет доступна полноприводная версия с двумя электромоторами суммарной мощностью 490 кВт (657 л.с.).

Универсал Formula S GT выполнен в едином стилистическом ключе с лифтбеком, но отличается увеличенным багажником и электрическим тягово-сцепным устройством, позволяющим буксировать прицепы массой до 500 кг — показатель, который можно назвать средним. Габариты модели составляют 5025×1967×1483 мм. В базовой комплектации она получает батарею на 92,093 кВт·ч; заднеприводная версия с электромотором на 300 кВт обеспечивает запас хода 800–850 км по CLTC, а полноприводная версия мощностью 490 кВт способна проехать до 730 км на одной зарядке.

Обе модели имеют схожий интерьер с крупным сенсорным экраном на передней панели. Рычаг переключения передач расположен за трехспицевым рулевым колесом с двойным D-образным вырезом. В центральном тоннеле предусмотрены беспроводная зарядка для смартфона, блок физических кнопок управления и подстаканники. Среди других особенностей салона — спортивные передние сиденья, цифровая приборная панель и проекционный дисплей.

Высока вероятность того, что лифтбек Formula S и универсал Formula S GT выйдут на зарубежные рынки под брендом Denza, поскольку их внешний дизайн перекликается со спортивным автомобилем Denza Z, который ранее был представлен на британском рынке в рамках мероприятия в Гудвуде.