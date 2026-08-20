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Трамп отложил введение пошлин против Канады после предварительной договоренности

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Трамп отложил введение пошлин против Канады после предварительной договоренности

Администрация президента США Дональда Трампа отложила на три дня введение 50-процентных пошлин на канадские товары общей стоимостью в миллиарды долларов, заявив, что стороны достигли предварительной договоренности по урегулированию более широкого торгового спора, серьезно осложнившего двусторонние отношения. Решение было объявлено менее чем за два часа до вступления пошлин в силу — Трамп написал в социальной сети, что приостанавливает их действие в связи с тем, что США и Канада, при условии окончательного согласования документов, достигли соглашения.

Согласно последующему заявлению Белого дома, пошлины были приостановлены после того, как Канада выразила готовность устранить дискриминационные меры в отношении американских автомобилей, молочной продукции и алкоголя. В Торговом представительстве США сообщили, что достигнутая договоренность включает всесторонний доступ на рынок для всех американских товаров, обязательства в сфере экономической безопасности, согласование подходов к цифровой торговле и ряд других аспектов, не уточнив деталей.

Премьер-министр Канады Марк Карни высказался менее определенно, не подтвердив прямо факт заключения сделки. Ни одна из сторон не сообщила, удастся ли урегулировать такие спорные вопросы, как пошлины на автомобили и древесину. Карни заявил, что достигнут существенный прогресс, хотя важная работа еще предстоит, добавив, что Канада продолжает фокусироваться на построении более сильной, независимой и конкурентоспособной национальной экономики. На фоне этого заявления курс канадского доллара вырос, достигнув отметки 1,3872 за доллар США.

Несмотря на сохраняющуюся неопределенность, объявленное решение свидетельствует о прогрессе в напряженных отношениях между двумя давними союзниками, товарооборот между которыми в прошлом году составил почти 900 млрд долларов (около 71,8 трлн рублей по текущему курсу ЦБ РФ). Это также может указывать на возможное продвижение в рамках продолжающегося пересмотра Североамериканского торгового соглашения, участником которого также является Мексика.

Пошлины были анонсированы Трампом в конце июля — тогда он объяснял свое решение ответными мерами Канады на введенные ранее американские пошлины. Пока не вполне ясно, каких именно уступок удалось добиться в результате последнего раунда переговоров: Трамп неоднократно отказывался от наиболее жестких угроз пошлинами в обмен на достижение, как правило, весьма умеренных уступок со стороны партнеров.

Ранее Белый дом заявлял о намерении ввести пошлины на широкий перечень канадских товаров — включая хоккейное снаряжение, пиво, молоко и фанеру — на основании раздела 338 закона о тарифах 1930 года, который предоставляет президенту право вводить пошлины в размере до 50% в отношении стран, уличенных в дискриминации американской торговли. Большинство канадских провинций, включая Онтарио и Квебек, запретили продажу американских алкогольных напитков в розничных сетях, что закрыло для американских производителей вина и крепкого алкоголя важный экспортный рынок. В ответ на введенные Трампом пошлины на автомобили Канада ввела аналогичные контрмеры в отношении автомобилей и грузовиков американского производства, предусмотрев при этом механизм возврата пошлин для компаний, также производящих автомобили на территории Канады, в частности Honda Motor Co.

Пошлины должны были вступить в силу 19 августа, что создавало 30-дневное окно для переговоров, призванное подтолкнуть Канаду к уступкам. Главный торговый переговорщик Канады Дженис Шаретт и министр кабинета Доминик Леблан оставались в столице США все выходные, пытаясь согласовать условия сделки. Предполагаемые пошлины по разделу 338 не должны были распространяться на наиболее значимые ресурсы, закупаемые США у Канады, такие как нефть, поташ и полезные ископаемые. Ранее Карни заявлял, что целью Канады на переговорах является снижение секторальных пошлин в таких отраслях, как сталь, алюминий и автомобилестроение, которые создали серьезную неопределенность для промышленной базы страны и стали причиной ряда сокращений персонала.

В своем сообщении об отсрочке пошлин Трамп также заявил о планах возобновления строительства трубопровода Keystone XL. Ранее Трамп уже подписал президентское разрешение на реализацию проекта расширения трубопровода Bridger, предназначенного для транспортировки канадской нефти в Вайоминг — этот проект частично воспроизводит идею Keystone XL, которую Трамп продвигал в ходе своего первого президентского срока. Бывший президент Джо Байден фактически заблокировал реализацию Keystone XL, отозвав разрешение на его строительство в 2021 году. США импортируют из Канады более 4 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки — объем, который стабильно растет уже несколько десятилетий. Энергоносители остаются крупнейшей статьей американского импорта из Канады.

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