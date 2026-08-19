Смелый новый Hyundai Tucson готов побороться за лидерство в классе семейных SUV

Компания представила новое поколение Hyundai Tucson — неизменно яркой и одной из самых продаваемых моделей в классе семейных внедорожников. Судя по резким, мускулистым линиям кузова, автомобиль явно нацелен на то, чтобы превзойти конкурентов.

Предыдущее поколение Tucson и без того выделялось запоминающимся дизайном, однако новая версия выглядит ещё более эффектно: во внешности угадываются мотивы более крупного Hyundai Santa Fe, а также черты бронированных грузовиков и даже футуристичного робота-полицейского. На фоне таких соперников, как Kia Sportage, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и Nissan Qashqai, новинка заметно выделяется.

Дизайн нового Tucson выполнен в рамках актуальной концепции Hyundai под названием Art of Steel, предполагающей чёткие, выверенные и словно вылепленные поверхности, вдохновлённые тем, как гнётся и отражает свет сталь. На смену округлым формам передней части предыдущей модели пришёл более вертикальный, угловатый силуэт с элементами, напоминающими внедорожники, — это придаёт автомобилю солидности и, как ожидается, добавляет пространства в салоне.

Спереди и сзади расположены световые элементы в форме буквы «H», образованные сплошными светодиодными полосами и вертикальными дневными ходовыми огнями. При этом спереди применена технология непрямой подсветки, создающая мягкое свечение по всей передней панели — по словам компании, это подчёркивает сложную геометрию поверхностей и делает облик автомобиля ещё более футуристичным.

Основные фары размещены в нижней части бампера, по обе стороны от имитации серебристой защитной накладки, усиливающей ощущение внедорожного характера машины. Вместе с контрастными накладками по бокам кузова и подчёркнуто расширенными арками колёс это формирует брутальный образ автомобиля.

Концепция Art of Steel применена и в дизайне хэтчбека Hyundai Ioniq 3, однако визуально эти модели существенно отличаются друг от друга. Как ранее пояснял изданию Auto Express главный дизайнер экстерьера Hyundai Саймон Лоасби, в компании принципиально избегают эффекта «матрёшки», когда модели выглядят слишком похожими друг на друга.

Что представляет собой салон

Изменения затронули не только внешность — интерьер нового Tucson выполнен практически с нуля и объединён с хэтчбеком Ioniq 3 общей компоновкой, ориентированной на удобство и простор.

Центральным элементом цифрового интерфейса стал крупный сенсорный экран посередине передней панели, под которым расположен ряд физических кнопок, удобных для использования во время движения. По сравнению с предыдущим поколением, где органы управления были разбросаны по салону, новая компоновка выглядит более лаконичной, хотя число кнопок и уменьшилось.

Рядом с сенсорным экраном расположен узкий дисплей приборной панели, размещённый над рулевым колесом — по аналогии с Volvo EX60 или современными моделями Peugeot. Такое расположение призвано сократить время, в течение которого водитель отвлекается от дороги, удерживая ключевую информацию в поле зрения.

Для лучшего обзора приборной панели руль стал более компактным и приобрёл квадратную форму, также оснащённую физическими кнопками. Горизонтальная передняя панель выполнена в виде «парящей» конструкции, что визуально увеличивает пространство салона, а сам интерьер в целом выглядит более статусно по сравнению с предшественником. В центральной консоли предусмотрены два беспроводных зарядных устройства, а также крепления для новой линейки аксессуаров Luggage AddGear — по аналогии с системой YouClip от Dacia.

По словам Лоасби, интерьер нового Tucson спроектирован как «спокойное и комфортное пространство, а не набор технологий», что отражает общий баланс, к которому стремились разработчики. Он также отметил, что в течение ближайших двух лет компания представит следующее поколение интерьеров, и что философия бренда строится вокруг безопасности — удержания взгляда водителя на дороге, а не на центральном экране, который, по его словам, зачастую лишь отвлекает внимание.

Насколько просторным будет салон

В компании заявляют, что новый Tucson предложит лучшее в классе пространство в салоне: увеличилось расстояние над головой для задних пассажиров — во многом благодаря более угловатому кузову, — а задние двери стали открываться шире, что удобно, например, при установке детского кресла.

Согласно данным производителя, длина нового Tucson составляет 4700 мм, ширина — 1905 мм, высота — 1685 мм, колёсная база — 2785 мм. Вместе с тем модель по-прежнему будет выпускаться в двух версиях по размеру в зависимости от рынка, и для Великобритании и Европы, вероятно, будет предложена более компактная версия — примерно на 100 мм короче показанного здесь глобального варианта.

Точные размеры европейской версии пока не раскрываются, однако ожидается, что новый Tucson будет крупнее нынешней модели, поскольку компания стремится обеспечить лидирующие показатели пространства как для американского, так и для европейского рынков.

Какие двигатели предложат

Ожидается, что новый Tucson получит широкую линейку силовых установок. Как и нынешняя модель, доступная в Великобритании во всех вариантах гибридизации, новое поколение, предположительно, будет включать мягкую гибридную, полную гибридную и подключаемую гибридную версии.

С высокой долей вероятности именно новый Tucson станет первой моделью, с которой в Европу придёт новое поколение полностью гибридных силовых установок Hyundai, уже представленное на американском рынке. Разработанная самой компанией гибридная система сочетает 1,6-литровый турбированный четырёхцилиндровый двигатель с двумя электромоторами — крупным, встроенным в коробку передач, и вторым, выполняющим функцию стартер-генератора.

По данным Hyundai, эта система на более чем четыре процента экономичнее по расходу топлива по сравнению с установкой предыдущего поколения Tucson, при этом обеспечивает больший крутящий момент и более высокую плавность работы. Пиковая мощность пока не раскрывается, однако крутящий момент составит 380 Н·м — на 13 Н·м больше, чем у прежней гибридной системы бренда в этом классе.

Также ожидается появление заряженной версии Tucson N с форсированной гибридной силовой установкой мощностью, предположительно, около 300 л. с. и доработанной ходовой частью.

При этом полностью электрической версии нового Tucson не будет. Тем, кто ищет практичный и эффектный электрический семейный автомобиль, в модельном ряду Hyundai предлагается Ioniq 5, который в ближайшие месяцы должен получить существенное обновление.

Ожидается, что новый Hyundai Tucson выйдет на европейский рынок в начале следующего года, а его стоимость останется на уровне текущей модели — сейчас она начинается от суммы, эквивалентной примерно 3,57 млн рублей по текущему курсу ЦБ РФ.