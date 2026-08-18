Ford представил кабриолет Mustang Dark Horse SC мощностью 795 л.с.

Ранее в этом году был представлен мощный купе Ford Mustang Dark Horse SC, а теперь компания показала его версию без крыши. Кабриолет Mustang Dark Horse SC стал первой высокопроизводительной открытой версией Mustang со времен мягкого верха Shelby GT500 2013 года. По словам глобального директора Ford Racing Марка Рашбрука, если купе воплощает гоночную составляющую бренда, то кабриолет представляет собой ту часть формулы, которая отвечает за уличный имидж.

В компании отмечают, что купе создавалось с расчетом на трековые заезды, тогда как кабриолет разработан для езды с открытым верхом по городу и предполагает более непосредственное восприятие звука наддувного V8-двигателя Dark Horse SC. Помимо удаления крыши и установки механизма складывания тканевого верха, инженеры Ford смягчили настройки адаптивной подвески MagneRide, а для компенсации потери жесткости кузова добавили дополнительные элементы усиления конструкции. Также изменена конструкция заднего антикрыла — из-за иной аэродинамики открытой версии оно направляет воздушный поток иначе, чем на купе.

Кабриолет расширяет цветовую палитру модельного ряда Mustang — появились металлик Precision Purple, серебристые тормозные суппорты, а также салонные варианты отделки Black Onyx и Space Grey. Под удлиненным капотом с фирменными для версии Dark Horse SC воздухозаборниками установлен тот же 5,2-литровый наддувный V8-двигатель, что и в купе, мощностью 795 л.с. и крутящим моментом 894 Н·м. Мощность передается на задние колеса через семиступенчатую автоматическую трансмиссию с двойным сцеплением — эта коробка передач отличается от менее удобной 10-ступенчатой, устанавливаемой на стандартный Mustang GT.

По данным Ford, прием заказов на кабриолет Mustang Dark Horse SC откроется весной 2027 года. Поскольку версия купе не поставляется на британский рынок, ожидать появления открытой модификации в Великобритании также не приходится.