Chery и HIMA откроют предзаказы на электрокроссовер Luxeed RX мощностью 437 кВт 20 августа

Компании Chery и альянс Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) представили электрический кроссовер-купе Luxeed RX длиной 5020 мм, предзаказы на который в Китае стартуют 20 августа. Автомобиль получил двухкамерную пневмоподвеску, шестипоршневые передние тормозные суппорты и электропривод нового поколения Huawei DriveOne, время отклика крутящего момента которого, по заявлению HIMA, составляет 1 миллисекунду. Представитель Luxeed Чжао Чанцзян сообщил, что RX прошел маневр экстренной перестройки на скорости более 250 км/ч на овальном полигоне с виражами, а также заявил, что задержка принятия решений в централизованной шестидоменной архитектуре управления составляет менее 1 миллисекунды.

Личность дизайнера, ранее описываемого как бывший главный дизайнер Ferrari, была раскрыта изданием Sina после публикации Чжао Чанцзяном совместных фотографий с Вернером Грубером в связи с проектом Luxeed RX. Грубер работал в Pininfarina до перехода в Ferrari, а впоследствии занял пост вице-президента по дизайну в компании Saleen. Согласно поданным в 2026 году документам Saleen в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Грубер занимает должность вице-президента по дизайну и присоединился к Ferrari в 2010 году в качестве старшего дизайнера по экстерьеру, участвуя в разработке моделей LaFerrari, FXX-K и Portofino. Это разъяснение сняло возникшие ранее вопросы о его должности: официальные корпоративные данные Ferrari называют главным директором по дизайну Флавио Манцони, тогда как подтвержденная должность Грубера в компании относилась к старшему дизайну экстерьера.

Кроссовер имеет длину 5020 мм, ширину 2007 мм и колесную базу 3000 мм; согласно регистрационным данным, высота кузова составляет 1585 или 1600 мм в зависимости от комплектации. В основе автомобиля лежат платформа Huawei Turing и компактная архитектура Chery «343» с крупноразмерными интегрированными алюминиевыми литыми элементами и облегченными конструкционными материалами. Передняя подвеска выполнена по алюминиевой двухрычажной схеме с виртуальной осью поворота и четырехшаровым шарнирным узлом, задняя — многорычажная независимая; используются двухкамерные пневмопружины совместно с двухклапанной системой непрерывно регулируемого демпфирования. Передние тормоза оснащены шестипоршневыми несъемными суппортами, а шины имеют разную ширину спереди и сзади. Производство базируется на интеллектуальном заводе Chery в городе Уху провинции Аньхой; предсерийная проверка завершена, начата оснастка для крупноразмерных интегрированных литейных модулей.

Физическая кнопка форсажа встроена в D-образный руль: по данным HIMA, она способна временно увеличивать крутящий момент на 10% за счет координации силовой установки, ходовой части и систем салона — при этом речь идет о временной функции, а не о заявленном увеличении постоянной пиковой мощности двигателя. По словам Чжао Чанцзяна, во время маневра перестроения на скорости свыше 250 км/ч боковое ускорение приближалось к 1G, при этом использовалась активная система контроля крена, а боковая сдвиговая нагрузка на разноширокие шины на этой скорости оценивается примерно в две метрические тонны, сообщает издание IThome. Он также охарактеризовал результаты стандартизированного лосиного теста как показатели первого уровня.

По габаритам Luxeed RX близок к моделям Xiaomi YU7 и Voyah Passion S — все три автомобиля имеют колесную базу 3000 мм, при этом версия RX высотой 1585 мм ниже, чем YU7 (1600 мм) и Passion S (1656 мм). Xiaomi YU7 имеет длину 4999 мм, ширину 1996 мм и высоту 1600 мм, выпускается в заднеприводной и полноприводной версиях с максимальной мощностью до 508 кВт. Voyah Passion S имеет длину 5050 мм, ширину 1998 мм и высоту 1656 мм, а его полноприводная версия развивает до 475 кВт. Таким образом, RX на 21 мм длиннее YU7 и на 30 мм короче Passion S, а в версии высотой 1585 мм ниже YU7 на 15 мм и Passion S — на 71 мм. Для сравнения также приводятся габариты Ferrari Purosangue, не являющегося прямым конкурентом RX на рынке: длина 4973 мм, ширина 2028 мм, высота 1589 мм, колесная база 3018 мм.

Выход RX происходит на фоне заметного снижения продаж модели R7 в Китае по сравнению с пиком в ноябре 2025 года, свидетельствуют данные China EV DataTracker: если в ноябре 2025 года было поставлено 10 006 автомобилей, а в декабре — 9665, то в январе 2026 года показатель снизился до 3821 единицы, а с февраля по июль оставался ниже 2000 единиц в месяц, составив в июле 772 автомобиля. Июльский объем поставок R7 снизился на 20,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 80,5% в годовом выражении, при этом доля модели в общем объеме продаж бренда в Китае составила 7,8% против 86,4% в ноябре 2025 года. Эти данные отражают контекст изменения структуры продаж Luxeed на внутреннем рынке, но не свидетельствуют о прямой связи между снижением поставок R7 и разработкой или запуском RX. Для сравнения, Xiaomi YU7 демонстрировал значительно более высокие объемы продаж за тот же период, включая 10 223 единицы в июле, 14 324 в июне и 20 196 в феврале, при этом июльский показатель снизился на 28,6% к предыдущему месяцу, но вырос на 69,2% в годовом выражении.

Розничная цена Luxeed RX компаниями HIMA и Chery пока не раскрыта. По данным регуляторных органов и отраслевых источников, предусмотрено несколько вариантов аккумуляторных батарей, включая пакет на 81,1 кВт·ч и два пакета на уровне около 100 кВт·ч; в максимальной заявленной комплектации запас хода по циклу CLTC может достигать 852 км. Модельный ряд силовых установок включает заднеприводную версию с одним мотором мощностью 277 кВт и полноприводную версию с передним мотором на 160 кВт и задним на 277 кВт, что в сумме дает 437 кВт. Регуляторные документы также указывают на конфигурацию с четырьмя лидарами, однако конкретная версия программного обеспечения помощи водителю для каждой комплектации RX на данный момент не раскрыта. Начало предзаказов на Luxeed RX запланировано на 20 августа 2026 года.