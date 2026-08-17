Великобритания начинает пересмотр требований к продажам электромобилей

Правительство Великобритании готово смягчить требования по продажам автомобилей с нулевым уровнем выбросов — это решение отвечает интересам автопроизводителей, добивавшихся от нового премьер-министра Энди Бёрнэма ускоренного пересмотра целевых показателей. 14 августа кабинет министров заявил, что сохраняет цель фактически запретить продажу новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к 2030 году, однако одновременно запускает консультации по действующим нормативам. «Конечная цель не изменилась, но нам нужно двигаться к ней вместе с бизнесом», — заявила министр транспорта Хайди Александер.

Великобритания придерживается одной из самых жёстких для автопроизводителей программ по сокращению выбросов: ежегодно растущие квоты обязывают компании продавать всё большую долю полностью электрических автомобилей, а к 2030 году должен наступить фактический запрет на продажу машин с ДВС. За несоблюдение квот производителям грозят штрафы — до 12 000 фунтов стерлингов (около 1 370 280 рублей по текущему курсу ЦБ) за каждый автомобиль; при этом продажа гибридов будет разрешена вплоть до 2035 года.

Аналогичным путём ранее пошёл и Евросоюз: в декабре там предложили смягчить требования, которые должны были остановить продажи новых автомобилей с ДВС с 2035 года. Теперь выбросы выхлопных газов нужно будет сократить на 90%, а не полностью, к середине следующего десятилетия — оставшиеся 10% предполагается компенсировать за счёт «зелёной» стали или экологичного топлива.

Основным лоббистом интересов автопроизводителей выступило Общество производителей и торговцев автомобилями (SMMT), утверждающее, что именно чрезмерные и неустойчивые скидки подстегнули рост потребительского спроса на электромобили. Пересмотр норм был запланирован на 2027 год, но его решили провести раньше. По данным SMMT, с начала года почти 28% новых автомобилей, проданных в стране, — полностью электрические; это выше показателей многих крупных рынков ЕС, но всё ещё ниже целевого уровня в 33% на текущий год.

Правительство изучает, остаются ли целевые показатели достижимыми на фоне более слабого, чем ожидалось, потребительского спроса, а также рассматривает вопрос о продлении гибких механизмов, срок действия которых истекает в 2029 году; кроме того, консультации призваны собрать мнения о том, как стимулировать переход на электромобили. «Регуляторные цели сейчас опережают текущий потребительский спрос, поэтому пересмотр — своевременная возможность скорректировать темпы перехода», — отметил исполнительный директор SMMT Майк Хоуз.

Индустрия электромобилей отнеслась к пересмотру менее благосклонно. «Смягчение требований на этом этапе рискует отпугнуть именно тот частный капитал, который выстраивал инфраструктуру, необходимую для этого перехода», — заявил глава зарядной компании InstaVolt Делвин Лейн. Ослабление норм «подало бы совершенно неверный сигнал именно в тот момент, когда электромобили становятся одними из самых выгодных по цене автомобилей на дороге», добавила глава Octopus Electric Vehicles Гурджит Гревал.

Компании, выпускающие автомобили в Великобритании, годами сталкиваются с высокими издержками: например, Nissan ведёт переговоры с китайской Chery Automobile о совместном использовании завода в Сандерленде — крупнейшего автопредприятия страны. Многие британские автозаводы расположены на севере Англии и обеспечивают работой десятки тысяч человек в регионе, который занимает центральное место в планах Бёрнэма по распространению экономического благополучия.

Стремясь одновременно учесть интересы отрасли и не потерять поддержку климатических активистов, Бёрнэм 14 августа во время визита в Уэст-Мидлендс, где пожарные боролись с несколькими лесными пожарами, заявил в интервью BBC, что стране необходимо «признать» реальность изменения климата, однако отказ от использования нефти и газа произойдёт «не в ближайшее время».

Бывший премьер-министр Кир Стармер уже смягчал требования по электромобилям в прошлом году, предоставив производителям больше гибкости в достижении целевых показателей и освободив от части обязательств небольших производителей, таких как Aston Martin. Пересмотру также подвергаются нормативы для фургонов, для которых в этом году установлена квота по электромобилям на уровне 24%.