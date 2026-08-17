VW готовит продажу доли в Traton на фоне масштабной реструктуризации

Стремление Volkswagen Group сократить издержки затрагивает и грузового производителя Traton, контрольный пакет акций которого немецкий концерн намерен уменьшить — сейчас эта доля оценивается в 16,6 миллиарда евро (около 1,62 триллиона рублей по текущему курсу ЦБ), или 19,1 миллиарда долларов. «Мы ощущаем усилившееся давление в вопросах экономии денег, затрат и инвестиций, — заявил в интервью генеральный директор Traton Кристиан Левин. — Это давление, могу сказать, исходит от основного акционера».

Volkswagen, которому принадлежит 87,5% в производителе брендов Scania и MAN, наращивает масштабную программу экономии после отставания от конкурентов, вызванного прежде всего резким падением продаж в Китае. В прошлом месяце концерн заявил о намерении сосредоточиться на «профильном автомобильном бизнесе» и сообщил о планах избавляться от части активов ради высвобождения средств и упрощения структуры. Тогда же владелец брендов Porsche и VW подтвердил цель снизить долю в Traton до 75% плюс одна акция — уровня, достаточного для сохранения контроля. По словам Левина, увеличение доли акций в свободном обращении привлечёт больше инвесторов и повысит вероятность того, что котировки Traton будут точнее отражать результаты компании.

Перспектива расширения круга акционеров особенно значима для Швеции, где базируется премиальный грузовой бренд Traton — Scania. Структуры шведской семьи миллиардеров Валленберг, включая Investor, продали Volkswagen оставшиеся у них акции ещё в 2008 году — после затяжного конфликта вокруг собственности, поставившего Investor перед перспективой остаться миноритарным акционером под контролем VW. Сегодня SEB Funds — подразделение SEB, крупнейшим акционером которого выступает связанная с Валленбергами Investor, — является вторым по величине раскрытым держателем акций Traton с долей чуть более 3%.

Расширение состава акционеров может также принести дополнительную экспертизу, отметил Левин: более активные собственники, включая фонды прямых инвестиций, способны внести вклад в такие направления, как разработка технологий и искусственный интеллект. При этом он подчеркнул, что сам не участвует в процессе сокращения доли VW. «Чем шире круг акционеров, тем лучше, — сказал он, — с точки зрения географии, разных компетенций и разных временных горизонтов».

Volkswagen вывел Traton, в состав которого сегодня входит также североамериканский производитель International (бывший Navistar), на биржу в 2019 году. Хотя размещение подтвердило способность разветвлённой группы VW проводить подобные сделки, оно оказалось скромным по объёму и было оценено по нижней границе целевого диапазона. В марте 2025 года VW продал ещё 2,2% акций примерно за 360 миллионов евро (около 35,1 миллиарда рублей), сократив свою долю до нынешнего уровня ради увеличения свободного обращения акций и ликвидности торгов.

Масштабная реструктуризация VW проходит на фоне того, что, по оценке главы концерна Оливера Блюме, накладные расходы группы примерно на 20% превышают показатели конкурентов. Первоначальный план, предполагавший удвоение сокращений персонала — до порядка 100 000 позиций, — натолкнулся на жёсткое сопротивление представителей трудового коллектива; переговоры об экономии возобновятся в ближайшие недели.

Под давлением этих обстоятельств VW пересматривает свой обширный портфель активов — концерн владеет долями более чем в 2000 компаний. В июне было согласовано соглашение о продаже 51% подразделения по производству судовых двигателей Everllence — сделка должна принести около 7,4 миллиарда евро (примерно 721,5 миллиарда рублей). Блюме назвал пересмотр портфеля «важным направлением перемен».

Сам Traton недавно отчитался о более сильных, чем ожидалось, результатах первого полугодия: операционная прибыль составила 957 миллионов евро (около 93,3 миллиарда рублей). Число заказов на грузовики выросло на 49%, а в Северной Америке — почти утроилось, что позволило компании повысить нижнюю границу прогноза по марже на весь год.