В Китае перед стартом продаж Xpeng G9L выставили в 119 автосалонах

Компания Xpeng распространила демонстрационные образцы кроссовера G9L по 119 торговым точкам в 19 регионах Китая — эти автомобили выставлены для ознакомления и не предназначены для продажи. Информация была официально раскрыта 17 августа. Пятиместный премиальный SUV с задним рулевым управлением и длиной кузова 5,1 метра ранее вышел на этап предзаказов по цене от 259 800 юаней, что по текущему курсу ЦБ РФ (около 12,48 рубля за юань) составляет примерно 3 242 000 рублей; версии оснащаются как чисто электрическим приводом, так и увеличенным гибридным вариантом с бензиновым генератором.

Больше всего демонстрационных автомобилей — 28 единиц — получили дилерские центры провинции Чжэцзян. Машины представлены в разных вариантах окраски кузова и салона. По данным China EV DataTracker, за отчётный период Xpeng передал покупателям 28 327 автомобилей, что на 16% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На опубликованных дилером Pinche Xinbaimei фотографиях кроссовер показан в белом цвете кузова.

Габариты G9L составляют 5120×1999×1782 мм при колёсной базе 3100 мм. Кузов получил закрытую переднюю часть с активными воздухозаборниками, светодиодную ходовую полосу и фары, встроенные в передний бампер. Автомобиль комплектуется 22-дюймовыми колёсными дисками, скрытыми дверными ручками, единым задним фонарём и слегка покатой линией крыши.

В салоне установлен плавающий дисплей диагональю 17,3 дюйма и тонкая приборная панель на 8,8 дюйма. Дополнительно предусмотрены проекционный дисплей дополненной реальности размером 88 дюймов, потоковое зеркало заднего вида на 9 дюймов, передние кресла с 24-позиционной электрорегулировкой, функция нулевой гравитации для переднего пассажирского сиденья и аудиосистема с 33 динамиками. Сиденья оснащены подогревом, вентиляцией и 16-точечным массажем, а также предусмотрены потолочный экран на 21,4 дюйма и встроенный холодильник объёмом 12,5 литра.

Базовая полностью электрическая версия G9L оснащается одним электромотором на задней оси мощностью 270 кВт (362 л. с.), что обеспечивает разгон до 100 км/ч за 6,8 секунды и запас хода до 702 км от литий-железо-фосфатной батареи на 91,9 кВт·ч. Полноприводная модификация дополнительно получает передний электромотор мощностью 160 кВт (215 л. с.), суммарная мощность системы достигает 430 кВт (577 л. с.), а запас хода на той же батарее составляет 660 км; предусмотрена также увеличенная батарея на 110 кВт·ч с запасом хода 755 км.

Гибридная версия G9L с увеличенным запасом хода изначально построена как полноприводная: передний электромотор мощностью 160 кВт работает совместно с задним на 230 кВт (308 л. с.), суммарная мощность составляет 370 кВт (496 л. с.), разгон до 100 км/ч занимает 4,95 секунды. Электротягу обеспечивает батарея CALB на 63,3 кВт·ч с запасом хода 435 км по циклу CLTC, а 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 110 кВт (148 л. с.) выполняет функцию генератора. Благодаря топливному баку на 60 литров суммарный запас хода этой версии по циклу CLTC достигает 1602 км.