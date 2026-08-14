Для перемещения газовых баллонов применяют специальные транспортировочные тележки, рассчитанные на размеры и массу емкостей. При подборе учитывают назначение оборудования, количество колес, грузоподъемность и способ фиксации груза. Цена тележки для газовых баллонов также может различаться в зависимости от конструкции и технических параметров модели.

Тележки для разных видов газа

Баллоны используются для хранения кислорода, пропана, углекислоты, азота, аргона, ацетилена и других газов. Емкости отличаются габаритами, поэтому транспортировочное оборудование необходимо выбирать под конкретный типоразмер.

По назначению можно выделить тележки:

для кислородных баллонов; для пропановых емкостей; для углекислотных баллонов; для баллонов с аргоном и азотом; для ацетиленовых емкостей; для перевозки нескольких баллонов одновременно; универсального типа для совместимых по размерам емкостей.



Отдельные модели рассчитаны на транспортировку пары баллонов, используемых совместно при выполнении газосварочных работ.

Различия по объему баллонов

Один из основных параметров при выборе — типоразмер перевозимой емкости. На практике используются баллоны различной вместимости, включая 10, 20, 27, 40 и 50 л.

При этом ориентироваться только на литраж недостаточно. Необходимо проверить высоту и диаметр емкости, допустимую нагрузку тележки, размеры опорной части и конструкцию креплений.

При подборе модели на Samgrupp.ru эти параметры следует сопоставлять с характеристиками баллонов, которые будут перевозиться.

Двухколесные модели

Тележки с двумя колесами имеют раму, нижнюю опору для установки емкости и элементы для ее удержания. Перед перемещением конструкцию наклоняют, после чего основная нагрузка переносится на колесную ось.

Такое исполнение применяется для перевозки одного или нескольких баллонов. Конкретная допустимая нагрузка определяется характеристиками модели.

Трехколесные тележки

Трехколесная конструкция предусматривает дополнительную точку опоры. В зависимости от исполнения такое оборудование позволяет перемещать баллон без постоянного удержания всей его массы оператором.

При выборе трехколесной модели учитывают расположение колес, размеры рамы и особенности маршрута. Значение имеет тип покрытия, наличие порогов и других препятствий на пути.

Какие еще конструкции встречаются

Помимо количества колес, тележки классифицируют по вместимости и устройству рамы. Существуют модели для одного или двух баллонов, а также конструкции, рассчитанные на одновременное размещение нескольких емкостей.

Оборудование может различаться:

грузоподъемностью; размерами платформы; высотой и шириной рамы; количеством мест для баллонов; способом фиксации емкостей; диаметром и исполнением колес; общими габаритами конструкции.



Как определить подходящий вид тележки

Выбор начинают с характеристик перевозимого баллона — его диаметра, высоты, массы и объема. Далее определяют необходимое количество мест и подходящую колесную схему.

Для периодического перемещения одной емкости и регулярной транспортировки нескольких баллонов могут потребоваться разные конструкции. Поэтому перед покупкой необходимо сопоставить параметры тележки с фактической нагрузкой и условиями ее дальнейшего использования.