Waymo ввезла в США свыше 3200 роботакси Zeekr, несмотря на пошлину в 102,5%

Дочерняя компания Alphabet Waymo суммарно импортировала в США более 3200 роботакси Ojai на базе Zeekr, несмотря на действующую пошлину в размере 102,5%, сообщает Forbes. На недавнем видео, опубликованном пользователем Дэвидом Моссом, видны сотни таких автомобилей, припаркованных на площадке в Аризоне. Более 2600 поставок пришлось на 2026 год, а свыше 500 автомобилей Ojai были замечены на интеграционном объекте Waymo в городе Меса, штат Аризона, в августе.

Модель Ojai выпускается компанией Zeekr — электрическим брендом Geely Group — на заводе в Нинбо, Китай. В таможенных и отраслевых документах автомобиль также фигурирует под кодовым названием CM1e, при этом Waymo не указана в качестве получателя груза. Автомобили Ojai пополнили парк Waymo и начали использоваться для коммерческих поездок в Сан-Франциско, Фениксе и Лос-Анджелесе в 2026 году.

Кузов из Китая, автономная система — в США

Ojai построена на архитектуре SEA-M компании Geely, происходящей от концепта Zeekr M-Vision, изначально разработанного для программы беспилотных поездок Waymo. Концепт M-Vision был представлен в 2022 году, а его серийная версия впоследствии получила обозначение серии CM. Автомобиль оснащён системой напряжением 800 В, батареей ёмкостью 93 кВт·ч и одним задним электромотором мощностью 200 кВт (268 л.с.). Кузов имеет сдвижные двери без центральной стойки, а рулевое управление и тормозная система используют дублирующие электронные приводы (drive-by-wire и brake-by-wire).

Поставляемые для программы Waymo автомобили ввозятся в страну до полной интеграции системы автономного управления: из Китая поступают кузов, батарея и электрический привод, тогда как аппаратное и программное обеспечение для автономного вождения устанавливается уже в США. В Ojai используется шестое поколение системы Waymo Driver, представленное компанией в 2026 году и включающее четыре лидара, шесть радаров и 13 камер — по заявлению Waymo, упрощённая конфигурация оборудования была разработана для снижения стоимости при расширении функциональных возможностей системы.

Пошлина в 102,5% всё же оставляет пространство для экономии на оборудовании

Согласно таможенным декларациям США, заводская стоимость шасси CM1e составляет приблизительно от 38 000 до 38 500 долларов (примерно от 3,19 до 3,23 миллиона рублей по текущему курсу ЦБ) за автомобиль. При применении пошлины в 102,5% к верхней границе этого диапазона расчётная стоимость шасси с учётом ввозных платежей составляет около 78 000 долларов (порядка 6,54 миллиона рублей). Waymo ранее раскрывала стоимость оборудования шестого поколения на уровне около 25 000 долларов (примерно 2,1 миллиона рублей); суммарно с расчётной стоимостью шасси это даёт оценку около 103 000 долларов (примерно 8,63 миллиона рублей) за автомобиль и оборудование для автономного вождения до финальной интеграции в США. Итоговая стоимость интеграции не раскрывается, поэтому указанную сумму нельзя считать полной стоимостью готового автомобиля.

Предыдущее, пятое поколение автомобилей Waymo на базе Jaguar I-Pace оценивалось примерно в 200 000 долларов (около 16,76 миллиона рублей) за единицу, включая приблизительно 75 000 долларов (6,29 миллиона рублей) за сам автомобиль и 125 000 долларов (10,48 миллиона рублей) за оборудование для автономного вождения. Таким образом, оценка в 103 000 долларов оказывается примерно на 48,5% ниже. Это сравнение основано лишь на раскрытых данных по стоимости автомобиля и оборудования, а не на полном учёте затрат на производство, интеграцию, логистику и эксплуатацию.

Рыночный и политический контекст

Та же платформа используется в потребительской модели Zeekr Mix, поступившей на китайский рынок в 2024 году по цене 41 200 долларов (около 3,45 миллиона рублей). Mix и Ojai построены на общей архитектуре SEA-M, но представляют собой разные конфигурации автомобиля. В Китае, по данным China EV DataTracker, в июне 2026 года было продано всего 4 экземпляра Zeekr Mix — для сравнения, 007 GT разошёлся тиражом 7837 единиц, 9X — 5817, а 8X — 3935 единиц. Эти цифры отражают положение Mix в модельном ряду Zeekr, однако не свидетельствуют о прямой связи между его розничными продажами в Китае и объёмом поставок Ojai для Waymo.

Использование Waymo автомобилей китайского производства также вызвало критику со стороны политиков в Вашингтоне. Сенатор Берни Морено раскритиковал сотрудничество компании с Geely и Zeekr в ходе слушаний в Сенате в феврале 2026 года и призвал к введению ограничений на китайское автомобильное оборудование и партнёрства подобного рода.

На данный момент таможенная статистика отражает масштаб поставок автомобилей Ojai, но не даёт представления о числе машин, фактически эксплуатируемых на дорогах США. В мае Waymo подтвердила начало коммерческой эксплуатации Ojai, сообщив, что изначально сервис будет доступен в Сан-Франциско, Фениксе и Лос-Анджелесе.