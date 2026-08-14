JLR сократила прибыль на 69% на фоне пожара у поставщика и конфликта на Ближнем Востоке

Компания Jaguar Land Rover зафиксировала снижение выручки почти на 10% и падение прибыли на 69% по итогам последнего квартала — крупнейший британский автопроизводитель вновь столкнулся с сбоями в производстве. Выпуск автомобилей на заводе в Солихалле, Англия, где производятся люксовые внедорожники Range Rover, пришлось временно приостановить в конце марта из-за пожара на предприятии одного из поставщиков в Норвегии. Как сообщила компания 13 августа, на объёмы продаж также повлияли рыночные сбои, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке.

Нынешняя остановка производства произошла спустя год после того, как компания на пять недель прекращала работу всех своих предприятий из-за кибератаки — тот инцидент практически полностью обнулил годовую прибыль JLR и затронул экономику Великобритании в целом.

По данным компании, выручка за три месяца, завершившихся в июне, снизилась на 9,6% и составила 5,97 миллиарда фунтов стерлингов (около 675,9 миллиарда рублей по текущему курсу ЦБ). Прибыль до налогообложения за квартал упала на 69% — до 109 миллионов фунтов (примерно 12,3 миллиарда рублей). Компания отметила, что на прибыльность повлиял рост маркетинговых расходов, вызванный текущей рыночной конъюнктурой, не уточнив деталей. Скорректированная операционная маржа (EBIT) за квартал составила 2,8% против 4,0% годом ранее — эти показатели сопоставимы с результатами премиальных конкурентов, таких как Audi, BMW и Mercedes-Benz.

Компания, принадлежащая индийской Tata Motors, также сталкивается со спадом спроса в Китае и повышенными пошлинами в США — своём крупнейшем рынке сбыта. В модельный ряд JLR входят Range Rover и Range Rover Sport. При этом более широкая группа Tata столкнулась с неопределённостью в отношении планов капитальных расходов после того, как на этой неделе в отставку подал председатель совета директоров Натараджан Чандрасекаран.

Генеральный директор JLR Пи Би Баладжи, перешедший в компанию из материнской структуры в прошлом году, делает ставку на рост на американском рынке — в частности, планируется выпуск полностью гибридных версий моделей Range Rover и Defender. Автопроизводитель, ставящий целью двузначный рост выручки, в мае заключил соглашение со Stellantis о совместной разработке автомобилей в США, что в перспективе может открыть JLR доступ к производственным мощностям в этой стране. Основной выпуск автомобилей компания при этом сохраняет в Великобритании и Словакии. По словам Баладжи, несмотря на текущие отраслевые сложности, спрос на бренды компании остаётся высоким, и в ближайшие месяцы ожидается выпуск четырёх новых моделей.

Помимо развития гибридных версий, JLR не отказывается и от электрических планов: в ближайшие месяцы компания намерена представить электрические версии Range Rover и Range Rover Sport, а в перспективе — электрический Defender. Также ожидается презентация электрического Jaguar Type 01 — на этой неделе компания уже показала интерьер этой модели, первой в полностью электрической линейке британского бренда. Тизер обновления бренда Jaguar, показанный в 2024 году, ранее вызвал критику из-за отсутствия автомобилей в кадре — Jaguar не выпускает новые модели уже почти два года.

Материнская компания Tata Motors сообщила о квартальной прибыли ниже ожиданий: слабые показатели британского подразделения перекрыли высокие продажи в Индии. Чистая прибыль снизилась на 80% и составила 7,75 миллиарда рупий (около 81,2 миллиона долларов, или порядка 6,8 миллиарда рублей по текущему курсу ЦБ) за три месяца. Компания намерена увеличить свою долю на рынке Индии с 14,2% до 20% к марту 2031 года за счёт выпуска шести новых моделей и более 20 обновлений существующих, а вклад JLR в выручку группы к тому времени, как ожидается, может достичь 50 миллиардов долларов (около 4,19 триллиона рублей).