Шведский профсоюз завершил забастовку против Tesla, длившуюся почти три года

В Швеции завершилась почти трёхлетняя забастовка против компании Tesla — профсоюз IF Metall заявил, что автопроизводитель фактически «выкупил» оставшихся сотрудников, участвовавших в акции протеста. Противостояние, ставшее своеобразной проверкой шведской модели формирования заработной платы, началось в октябре 2023 года после отказа компании подписать коллективный трудовой договор, распространяющийся на работников её сервисных подразделений в Швеции. Как говорится в заявлении профсоюза от 13 августа, забастовка против Tesla прекратится 19 августа. Комментарий от Tesla на момент публикации получен не был.

Профсоюз прекращает забастовку, не добившись заключения соглашения. По словам секретаря по вопросам переговоров IF Metall Саймона Петерссона, подобная ситуация является беспрецедентной для шведского рынка труда — так же, как и систематическое использование Tesla методов противодействия забастовке, не применявшихся в Швеции с 1930-х годов.

Несмотря на то что в самой забастовке участвовало относительно небольшое число сотрудников Tesla, конфликт расширился за счёт солидарных действий других профсоюзных объединений Северных стран, затронув техническое обслуживание автомобилей, портовую обработку грузов, почтовые доставки и ряд других сфер. Противостояние стало заметным испытанием для шведской модели трудовых отношений, в рамках которой уровень заработной платы и условия труда определяются преимущественно соглашениями между профсоюзами и работодателями, а не законодательным путём.