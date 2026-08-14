CATL к концу 2026 года планирует создать сеть по ремонту аккумуляторов электромобилей в 100 городах мира

Компания CATL, крупнейший в мире производитель аккумуляторов, намерена во второй половине 2026 года расширить сеть сервисного обслуживания батарей до 100 городов по всему миру. Сервисные центры, находящиеся в прямом управлении компании, будут использовать роботизированную автоматизацию для проведения диагностики и ремонта, а срок восстановления батарей планируется сократить до 72 часов и менее.

На мероприятии «Ning Day 2026» в китайском Хайкоу компания сообщила о запуске восьми собственных сервисных центров под брендом «Ning Service» на территории Китая, а также двух международных центров — в Норвегии и Стамбуле. В настоящее время сеть «Ning Service» насчитывает 1 376 франчайзинговых сервисных центров в 84 странах и обслуживает 1 505 станций замены батарей в рамках экосистемы Choco-SEB компании CATL. По заявлению бренда, цель проекта — отойти от практики полной замены аккумуляторов в пользу точечного прецизионного ремонта.

На фоне бурного роста продаж новых энергетических транспортных средств в Китае сеть по ремонту батарей всё ещё находится на стадии становления: незначительные повреждения корпуса нередко приводят к списанию всего аккумуляторного блока или даже автомобиля, а расходы в итоге ложатся на владельцев через повышение страховых тарифов. CATL стала одним из первых крупных производителей, внедривших технологию ремонта на уровне отдельных ячеек вместо замены всего блока батареи. Бренд «Ning Service» был основан в конце 2024 года, а первый собственный сервисный центр открылся в Шанхае годом позже; помимо этого, в 2025 году компания создала сервисные центры в Бангкоке и Эр-Рияде.

Компания заявляла о намерении снизить стоимость ремонта в десять раз — со 100 000 до 10 000 юаней (примерно с 1 241 750 до 124 175 рублей по текущему курсу ЦБ), однако изначально эта услуга распространялась только на электромобили с батареями производства CATL. Согласно последним заявлениям, новые сервисные центры открыты для обслуживания всех марок электромобилей и используют автоматизированные процессы для ускорения ремонта — в частности, роботизированные линии способны выполнять резку, окраску и нанесение клеевого состава на аккумуляторные блоки без участия человека.

По данным «Ning Service», компания участвовала в разработке свыше 70 отраслевых стандартов в Китае и позиционирует себя как лидера в сфере ремонта электромобилей. Благодаря новым сервисным центрам доля моделей электромобилей, продаваемых в Китае, для которых доступен ремонт, выросла до 76,8% с прежних 47%. При этом ни CATL, ни «Ning Service» пока не раскрыли конкретные тарифы на ремонт, что может говорить об индивидуальном ценообразовании в зависимости от модели автомобиля и характера повреждения. Также остаётся неясным, как компании планируют организовать ремонт электромобилей, оснащённых батареями сторонних производителей.

На мероприятии «Ning Service» также представила парк мобильных ремонтных грузовиков — полностью электрических, с запасом хода до 800 км. По заявлению компании, такие машины способны выполнять до 30 видов диагностики и 50 видов ремонтных работ, хотя конкретное содержание этих операций не уточняется. Мобильные бригады могут покрывать до 90% случаев, не требующих глубокого ремонта, а их применение позволяет сократить время устранения неисправностей с 72 до 48 часов. Предположительно, к базовым видам ремонта относятся замена коннекторов, восстановление электро- и гидроизоляции, защита от попадания влаги и проверка системы управления батареей, тогда как более сложные операции — например, полная замена ячеек или переборка блока — по-прежнему потребуют обращения в специализированный сервисный центр.

По данным China EV DataTracker, CATL является крупнейшим производителем аккумуляторов в Китае с установленной мощностью 32,59 ГВт·ч по состоянию на июнь 2026 года и долей внутреннего рынка в 43,2%, а также крупнейшим производителем батарей в мире, поставляющим элементы питания как китайским, так и зарубежным автопроизводителям. На фоне роста популярности электромобилей как в Китае, так и во всём мире, часть потенциальных покупателей по-прежнему сохраняет опасения относительно срока службы, деградации и ремонтопригодности батарей — и развитие зрелой сервисной экосистемы способно снизить эти опасения, что и объясняет активное развитие CATL данного направления бизнеса.