Jaguar Type 01 представят в Нью-Йорке 6 октября

Компания Jaguar подтвердила, что полная презентация электрического гран-туризмо Type 01 состоится в Нью-Йорке 6 октября — вместе с этим анонсом были представлены первые четыре изображения салона и передней панели автомобиля.

Это первый официальный взгляд на интерьер Type 01, демонстрирующий неоднозначный четырёхместный салон с выразительным центральным туннелем, проходящим через всю среднюю часть машины от передней части до задней. По словам представителей Jaguar, такое решение создаёт «четыре индивидуальных пространства» и воплощает «концепт-карную идею в серийном производстве». Заниженная посадка сидений, как утверждается, обеспечивает комфортное и уверенное положение водителя.

Приборная панель отказалась от привычных крупных экранов — вместо них на центральном туннеле установлен небольшой дисплей в портретной ориентации. Судя по изображениям, он отвечает за управление климат-контролем, подогревом сидений, а также музыкальными и медиафункциями.

Приборный щиток полностью цифровой и растягивается от рулевой колонки почти до центра панели. На единственном опубликованном изображении экран показан только в процессе загрузки с обновлённым логотипом бренда — предполагается, что он будет выполнять функции как классической приборной панели, так и дополнительного информационно-развлекательного дисплея, позволяя одновременно пользоваться навигацией и медиафункциями.

Также стал известен минималистичный дизайн руля с сенсорными кнопками по обе стороны от центральной части, где вновь размещён обновлённый логотип марки. Текстурная отделка верхней части передней панели повторяется и на нижней части руля, а по бокам расположены угловатые подрулевые переключатели стеклоочистителей и поворотников.

Ещё одна примечательная деталь салона — небольшой экран у основания лобового стекла, получивший название ClearSight Rear View Display. Он заменяет традиционное заднее зеркало, поскольку заднее стекло в автомобиле отсутствует — как и в случае с Polestar 4, глухая задняя часть кузова, предположительно, позволяет сохранить больше пространства над головой.

На заднем ряду вместо спортивных ковшеобразных сидений установлены отдельные комфортные кресла, ориентированные скорее на удобство, чем на динамичную езду. На этом же изображении видна панорамная крыша, простирающаяся над задними пассажирами и наполняющая салон светом. Ожидается, что центральный тоннель вместит скрытые отсеки для хранения вещей и зарядные порты, а длинная колёсная база обеспечит достаточно пространства для ног на всех местах.

Дата запуска Jaguar Type 01

Jaguar готовится к крупнейшему запуску продукта за последнее поколение — презентация электрического гран-туризмо Type 01 состоится 6 октября в Нью-Йорке. Главный коммерческий директор JLR Леннард Хорник заявил на инвестиционном дне компании в 2026 году, что запуск пройдёт «особенным образом», хотя подробности пока не раскрываются. Он также отметил, что первоначальная негативная реакция на ребрендинг компании впоследствии сменилась положительной, назвав Jaguar «инженерным чудом».

Технические характеристики Jaguar Type 01

Новый Jaguar длиной 5,2 метра построен на новой платформе Jaguar Electric Architecture, оснащён 800-вольтовой электрической системой напряжением 850 В, аккумулятором ёмкостью 120 кВт·ч и тремя электромоторами — одним спереди и двумя сзади.

Суммарная мощность составит около 1000 л.с. при крутящем моменте в 1300 Нм, что сопоставимо с показателями оригинального Bugatti Veyron на момент его запуска — разгон до 100 км/ч также займёт чуть более трёх секунд. При этом Jaguar заметно тяжелее Veyron: его масса составляет около 2700 кг, что примерно на полтонны больше, чем у Porsche Taycan.

Такой вес — следствие крупного аккумуляторного блока, обеспечивающего запас хода до 700 км на одной зарядке. Заявленная мощность быстрой зарядки составляет 350 кВт, что позволяет добавить около 320 км запаса хода менее чем за 15 минут.

Для компенсации веса и сохранения фирменной плавности хода Jaguar шасси четырёхдверного гран-туризмо получило двухкамерную пневмоподвеску и адаптивные амортизаторы, а система полноуправляемых колёс должна обеспечить радиус разворота, сопоставимый с Honda Civic.

Появится ли гибридная версия?

Jaguar настаивает, что модель будет исключительно электрической — у компании нет ни желания, ни технической возможности установить двигатель внутреннего сгорания. Управляющий директор марки Родон Гловер убеждён в правильности этого решения. В беседе с изданием Auto Express он подчеркнул, что автомобиль не должен покупаться исключительно из-за того, что он электрический — гораздо важнее внешний вид, ощущения от нахождения в салоне и общее впечатление, тогда как тип силовой установки находится далеко не на первом месте среди причин покупки.

Стоимость Jaguar Type 01

По словам главы Jaguar, базовая цена нового автомобиля составит около £120 000, однако компания ориентируется на «центр тяжести» ценового диапазона в районе £140 000. Приём заказов ожидается до конца года, а поставки покупателям начнутся летом 2027 года.

Гловер уверен, что Jaguar способен добиться успеха на этом ценовом уровне, но подчеркнул, что это требует безупречного исполнения, высочайшего уровня сервиса и качества самого продукта. Он также отметил разрыв между ведущими премиальными брендами и марками уровня Rolls-Royce и Bentley, чьи автомобили стоят от £280 000 и выше, указав, что у Jaguar есть возможность занять свободную нишу между этими сегментами.

Разных комплектаций отделки у четырёхдверного гран-туризмо не будет — вместо этого предусмотрена базовая версия с возможностью индивидуальной кастомизации и ограниченными сериями специальных версий по значительно более высокой цене.

Новое направление в дизайне Jaguar

Гловер объяснил философию нового облика автомобиля тем, что бренд сознательно избегает распространённых сегодня решений — небольших колёс, завышенной посадки кузова из-за размещения батареи и аэродинамических форм, продиктованных исключительно стремлением к максимальному запасу хода. Вместо этого Jaguar стремится создавать автомобили, вызывающие эмоциональный отклик у водителя, оставаясь при этом увлекательными в управлении на длинных дистанциях.

Руководитель бренда отверг любые опасения относительно нового курса компании, отметив, что Jaguar и раньше успешно двигался в сторону создания красивых и желанных автомобилей с более высокой ценой — как это произошло с Range Rover и недавно обновлённым Land Rover Defender, который, по его словам, увеличился в цене вдвое, но втрое — в объёмах продаж. Он подчеркнул, что в случае с Jaguar трансформация продукта и бренда происходит одновременно.

Гловер также отметил, что подавляющее большинство покупателей автомобилей такого ценового сегмента вряд ли будут ограничиваться одной машиной в семье, поэтому заявленного запаса хода в 700 км будет достаточно даже с учётом наличия альтернативного транспорта.