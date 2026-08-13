Ford перенесёт производство части моделей Lincoln в США

Компания Ford Motor Co. планирует к 2030 году перенести производство некоторых моделей Lincoln из Китая в США. Об этом 12 августа сообщил Reuters генеральный директор компании, отметив, что решение оказалось непростым, но необходимым для укрепления американской автомобилестроительной базы.

Причиной переноса стали высокие импортные пошлины на автомобили с бензиновым и электрическим двигателем, ввозимые из Китая. В частности, тариф США на модель Lincoln Nautilus — основной автомобиль, который Ford импортирует из Китая, — составляет 52,5%.

Глава Ford Джим Фарли заявил, что решение было принято сразу после того, как администрация обозначила свою тарифную политику, поскольку в компании точно понимали её направленность и последствия для Ford. Об этом он рассказал в ходе совместного интервью с министром торговли США Говардом Латником, который, в свою очередь, отметил, что Ford, как и отечественное производство в целом, обладает определённым преимуществом.