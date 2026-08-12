Ford выпустит новый бюджетный кроссовер за 25 тысяч долларов

Компания Ford планирует пополнить североамериканскую линейку новым доступным кроссовером. Модель, которая должна частично занять нишу снятого с производства Escape, поступит на рынок в 2029 году.

Будущий автомобиль представили дилерам на закрытой встрече в Лас-Вегасе. Его начальная стоимость составит около 25 тыс. долларов, или примерно 2 млн рублей. Таким образом, новинка может стать самым доступным кроссовером Ford в Северной Америке.

Модель планируют выпускать с бензиновой и гибридной силовыми установками. Место производства пока официально не названо. По данным CarScoops, сборку могут организовать на заводе в мексиканском Эрмосильо, где уже производят Ford Bronco Sport и Maverick.

Компания ещё не публиковала официальных изображений автомобиля. Участникам дилерской встречи показали ранние макеты и видеозапись с прототипом. По их словам, кроссовер получил широкий угловатый кузов, напоминающий Bronco Sport и первое поколение Escape.

Представители Ford подчеркнули, что окончательный дизайн модели пока не утверждён. Продемонстрированный прототип призван дать лишь общее представление о размерах и концепции будущего автомобиля.