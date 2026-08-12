Бывший руководитель Toyota Хироши Окуда умер в возрасте 93 лет

Бывший президент и председатель совета директоров Toyota Motor Хироши Окуда умер в возрасте 93 лет. Информацию о его смерти подтвердили представители японского автопроизводителя, сообщает Reuters.

Окуда возглавлял Toyota в качестве президента с 1995 по 1999 год, после чего до 2006 года занимал должность председателя совета директоров. Он стал первым за почти три десятилетия руководителем компании, который не принадлежал к семье её основателей Тойода.

Под руководством Окуды Toyota начала активно расширять производственные мощности за пределами Японии. Ставка на локализацию выпуска автомобилей в США и Европе помогла компании укрепить позиции на международном рынке и значительно увеличить мировые продажи.

Окуда также сыграл важную роль в разработке бензиново-электрического гибрида Toyota Prius. Модель поступила в продажу в 1997 году и стала первым серийно выпускаемым гибридным автомобилем массового производства.

Помимо работы в Toyota, Окуда возглавлял Федерацию экономических организаций Японии «Кэйданрэн» и Японскую ассоциацию автопроизводителей.