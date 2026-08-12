Все версии LADA Vesta получили телематическую систему

«АвтоВАЗ» начал оснащать все комплектации LADA Vesta телематической системой «LADA Connect Старт». Новый функционал добавили без повышения стоимости автомобилей, сообщили в компании.

Система позволяет владельцу получать сведения о состоянии машины через смартфон. В приложении можно узнать местоположение автомобиля, проверить, находится ли он в движении, и посмотреть информацию о недавних поездках.

Пользователю также доступны данные об уровне заряда аккумулятора, количестве топлива в баке и расчётном запасе хода. Кроме того, приложение показывает температуру двигателя и позволяет проверить, работает ли мотор в данный момент.

Ещё одна функция даёт возможность дистанционно узнать, заперты ли двери и багажник. Владельцу не потребуется возвращаться к автомобилю, чтобы проверить их состояние.

В «АвтоВАЗе» отметили, что телематическая система может быть особенно полезна семьям и организациям, в которых одним автомобилем пользуются несколько человек. Данные о работе двигателя также дополняют штатную систему дистанционного запуска, доступную уже в базовой комплектации LADA Vesta.

Все функции «LADA Connect Старт» будут предоставляться бесплатно в течение первых трёх лет после покупки автомобиля.