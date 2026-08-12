Флагманский кроссовер Tenet T9 поступит в продажу осенью

Новый флагман российской марки Tenet — полноразмерный кроссовер T9 — появится в продаже осенью 2026 года. Производство модели по полному циклу организуют на автомобильном заводе холдинга АГР в Калужской области. Комплектации и цены компания раскроет позднее.

Tenet T9 создан на базе китайского Chery Tiggo 9. Автомобиль предложат в пяти- и семиместном исполнении, а покупателям будут доступны три комплектации. Кроссовер получит двухлитровый турбированный двигатель мощностью 245 л. с., восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод. Разгон до 100 км/ч занимает восемь секунд.

Длина автомобиля составляет 4810 мм, колёсная база — 2800 мм, а дорожный просвет — 200 мм. Максимальный объём багажного отделения достигает 2150 литров. Модель оснастят 20-дюймовыми колёсными дисками.

Салон выполнят в чёрно-коричневой цветовой гамме с использованием натуральной кожи, микрозамши и декоративных вставок под древесный шпон. На передней панели установлены цифровая приборная панель диагональю 10,3 дюйма и мультимедийный экран размером 15,6 дюйма. Также предусмотрен проекционный дисплей.

В перечень оборудования входят обогрев и вентиляция сидений, электрорегулировка кресла водителя в 12 направлениях, память его настроек и положения зеркал, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, контурная подсветка и акустическая система с 14 динамиками.

За безопасность отвечают десять подушек, 14 электронных ассистентов, передние и задние датчики парковки, а также система кругового обзора на 540 градусов. В зимний пакет включены подогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, а также дистанционный запуск двигателя.