Электромобили заняли девять мест в топ-10 продаж в Китае

Автомобили на новых источниках энергии заняли девять позиций в десятке самых продаваемых моделей на китайском рынке по итогам июля. Единственным представителем с традиционным бензиновым двигателем стала Toyota Corolla Cross.

Лидером рейтинга оказался электромобиль Geely Xingyuan, продажи которого достигли 32 306 экземпляров. Модель удерживает лидирующие позиции на рынке с прошлого года.

Второе место занял Leapmotor A10 с результатом 26 424 проданных автомобиля. Первую тройку замкнул электрический кроссовер Tesla Model Y, разошедшийся тиражом 25 158 единиц.

Tesla Model Y стала самой дорогой машиной в десятке лидеров. Её официальная стоимость составляет от 263,5 тыс. до 313,5 тыс. юаней, или примерно от 3,23 млн до 3,84 млн рублей.

На четвёртой строчке расположился электромобиль Xiaomi SU7, продажи которого составили 21 044 экземпляра. Далее следуют Fang Chengbao Ti 7 с результатом 20 320 машин и BYD Yuan Up, который выбрали 20 275 покупателей.

В рейтинг также вошли Changan Qiyuan Q05 с показателем 18 871 автомобиль, Li Auto i6 — 15 420 единиц и BYD Sea Lion 06 — 15 395 экземпляров. Toyota Corolla Cross заняла десятое место: за месяц в Китае продали 14 510 таких автомобилей.