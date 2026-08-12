Британец разогнал водородный автомобиль до 654 км/ч

Британский гонщик Энди Грин установил мировой рекорд скорости среди автомобилей с водородными двигателями внутреннего сгорания. На солончаке Бонневилль в американском штате Юта он разогнался до 406,320 мили в час, или 653,908 км/ч, сообщает The Guardian.

64-летний Грин управлял автомобилем, оснащённым двумя водородными двигателями общей мощностью 1600 лошадиных сил. Международная автомобильная федерация зафиксировала достижение как рекорд для машин этой категории.

Автомобиль длиной 9,75 метра разработала британская компания JCB, выпускающая строительную и сельскохозяйственную технику. Его двигатели созданы на основе силовых установок для тяжёлых машин. Они смешивают находящийся под давлением водород с воздухом, после чего полученная смесь воспламеняется.

Грин более чем вдвое превысил прежний рекорд для автомобиля с водородным ДВС, составлявший около 298,5 км/ч. В 2006 году на том же солончаке он также установил рекорд среди дизельных машин, достигнув скорости 563,4 км/ч.

При этом абсолютный наземный рекорд скорости по-прежнему значительно выше. Его также установил Грин: в 1997 году реактивный автомобиль Thrust SSC под его управлением разогнался до 1227,985 км/ч и первым преодолел звуковой барьер на земле.