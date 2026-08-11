Воздух против скорости: почему в Формуле-1 трудно обгонять

Болид едет на секунду быстрее соперника, подбирается вплотную и застревает у него за спиной на десяток кругов. Со стороны это выглядит странно, ведь догнал — значит обгоняй. Но между машинами стоит преграда, которой не видно на экране, — воздух.

Позиция дороже скорости: почему обгонов мало

Место в квалификации в Формуле-1 стоит дороже чистой скорости: отыграть две строчки в субботу почти всегда проще, чем две позиции в воскресенье. Поэтому команды всё чаще забирают место не в борьбе колесо в колесо, а на таймере пит-стопов.

Интрига в «королевских гонках» из-за этого складывается ещё до старта — и следят за ней далеко не только на трибунах. Каждый этап собирает у экранов десятки миллионов зрителей, и часть из них добавляет азарта пари на исход гран-при. Такие ставки доступны не только в России: в Таджикистане местные операторы тоже открывают на заезды десятки вариантов. Правда, новичку в этом легко запутаться — как всё устроено и с чего начинать, объясняют эксперты профильного сайта Legalbet по ссылке.

Но главная причина позиционной войны на трассе — не осторожность пилотов и не расчёт стратегов. Она в физике.

Физика: почему пропадает прижимная сила

Болид держится в поворотах не только шинами. Антикрылья и профилированное днище работают как перевёрнутое крыло самолёта и придавливают машину к асфальту, но рассчитано всё это на чистый ровный поток.

Идущая впереди машина оставляет за собой турбулентный шлейф, так называемый «грязный воздух». Похожий эффект знает любой водитель, который держался за фурой на трассе, когда ехать становится легче, а руль — непредсказуемым. Разница в том, что легковушке след почти не мешает, а болид теряет часть прижимной силы там, где она нужнее всего.

Что происходит с преследователем, когда он подбирается вплотную:

Падает прижимная сила, и переднюю ось сносит на входе в поворот;

Шины перегреваются и изнашиваются быстрее от постоянного скольжения;

Растёт температура тормозов и мотора.

Круг замыкается. Чтобы обогнать, нужно приблизиться, а чем ближе подобрался, тем медленнее едешь. FIA этот эффект измеряла: болид образца 2019 года в 20 метрах позади соперника терял около 35% прижимной силы, а сократив разрыв до 10 метров — уже почти половину.

Точка торможения: где делается обгон

Раз в повороте атаковать почти нельзя, обгон переносится на прямую. Здесь «грязный воздух» впервые работает на преследователя, потому что в аэродинамической тени сопротивление меньше и машина добирает несколько километров в час. Дальше всё решает точка торможения, где нужно нажать педаль позже соперника и при этом вписаться в поворот.

Из-за этого трассы с длинными прямыми дают зрелище, а связки медленных поворотов превращают гонку в паровозик.

Регламент: от DRS к активной аэродинамике

Регламент 2022 года был задуман так, чтобы уменьшить влияние грязного воздуха и сделать машины менее чувствительными к турбулентности от соперника. Идея заключалась в том, чтобы болиды могли плотнее следовать друг за другом и чаще бороться в поворотах.

Поначалу это сработало: потери прижимной силы в 20 метрах позади упали примерно с 35% до 5%, в 10 метрах — с 45% до 15%. Но инженеры быстро нашли аэродинамические решения в рамках правил, и к 2025 году показатели откатились назад — до 20% и 35% соответственно.

Что изменилось с сезона-2026

DRS уступил место активной аэродинамике: угол элементов переднего и заднего антикрыла меняется в режимах для поворотов и для прямых. Обгонную функцию при этом забрала отдельная кнопка — дополнительный заряд от гибрида, который пилот может включить в любой точке круга, если отстаёт меньше чем на секунду.

Изменилась и геометрия: колёсная база сократилась на 200 мм, ширина — на 100 мм, а сам болид стал легче примерно на 30 кг. Электрическая часть силовой установки выросла до 350 кВт.

Обгонов в гонках нового сезона прибавилось, хотя часть из них уже записывают на счёт кнопки, а не мастерства в торможении. Зато машины впервые за долгое время стали короче и легче — а значит, у борьбы есть шанс вернуться туда, где её и ждут: в повороты.