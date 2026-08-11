Chevrolet прекратит продажи новых автомобилей в Китае

Компания General Motors объявила о прекращении продаж новых автомобилей Chevrolet на китайском рынке. Бренд завершает деятельность в КНР после почти 21 года работы на фоне снижения спроса, однако сохранит расположенные в стране производственные мощности.

Предприятия Chevrolet в Китае переориентируют на выпуск автомобилей для экспорта. Модельный ряд марки будут формировать с учётом потребностей международных рынков за пределами США, подтвердили представители совместного предприятия GM China.

Процесс изменения направления бизнеса уже начался. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в первом полугодии 2026 года Chevrolet экспортировал из КНР 6930 машин. Показатель оказался на 6,9% выше результата за аналогичный период 2025 года.

Ранее годовой объём продаж Chevrolet в Китае превышал 760 тыс. автомобилей, а общее число владельцев машин марки в стране достигало 7,5 млн человек.

Прекращение внутренних продаж не означает сворачивания сотрудничества General Motors с китайскими компаниями. Американский концерн и SAIC Motor продлили стратегическое партнёрство как минимум до 2047 года.

К 2030 году партнёры намерены представить не менее 30 новых моделей на альтернативных источниках энергии. Основное внимание планируется уделить электрификации автомобилей Cadillac и Buick.