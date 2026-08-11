Россияне стали чаще покупать подержанные авто дороже 1 млн рублей

Автомобили с пробегом стоимостью от 1 до 1,5 млн рублей стали самым востребованным сегментом среди машин, приобретённых в кредит в июле 2026 года. На них пришлось 25% кредитных сделок, свидетельствуют данные системы Pango Cars.

Доля автомобилей стоимостью до 1 млн рублей составила 21%. Столько же пришлось на машины ценой от 1,5 до 2 млн рублей. В Pango Cars отмечают постепенное смещение покупательского спроса в сторону более дорогого транспорта.

Средняя сумма автокредита в июле достигла 1,3 млн рублей, увеличившись за год на 130 тыс. рублей. Средняя процентная ставка составила 21% годовых, а срок кредитования приблизился к шести годам.

Самой популярной маркой среди подержанных автомобилей, купленных с привлечением заёмных средств, осталась LADA с долей 11%. Далее расположились Kia и Hyundai, на которые пришлось 10% и 9% сделок соответственно. Среди моделей лидировали LADA Vesta, Kia Rio и Hyundai Solaris.

На автомобили возрастом от пяти до десяти лет пришлось 27% покупок в кредит. Машины, выпущенные от десяти до 15 лет назад, заняли ещё 26% рынка. Доля транспорта младше пяти лет составила 19%, возрастом от 15 до 20 лет — 18%, а старше 20 лет — 6%.

В Pango Cars прогнозируют, что покупатели продолжат искать оптимальное соотношение стоимости, возраста и состояния автомобиля с учётом размера ежемесячного платежа. Доступность кредитных программ при этом останется одним из основных факторов формирования спроса.