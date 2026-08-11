Tesla отзывает более 20 тысяч электромобилей из-за ярких фар

Компания Tesla отзывает в США 20 349 электромобилей Model 3 и Model Y из-за возможных нарушений в работе головного света. Фары ближнего света на некоторых машинах могут светить слишком ярко, сообщило Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).

По данным регулятора, чрезмерная яркость фар способна ослеплять водителей встречных автомобилей. Это затрудняет восприятие дорожной обстановки и повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

Каким способом Tesla устранит выявленный недостаток, пока не определено. NHTSA продолжает контролировать вопросы, связанные с безопасностью выпускаемых компанией электромобилей.

В июле американское ведомство также начало предварительное расследование в отношении примерно 1,2 млн автомобилей Tesla. Основанием стали жалобы на возможные неисправности подвески, которые, согласно поступившим сообщениям, могли приводить к потере управления.