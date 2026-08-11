Продажи автомобилей Lynk & Co в России выросли в десять раз

Продажи новых автомобилей Lynk & Co на российском рынке увеличились в десять раз. С января по июль 2026 года россияне приобрели 1907 машин принадлежащего Geely бренда, сообщил автоэксперт Сергей Целиков.

Основной объём продаж обеспечил флагманский гибридный кроссовер Lynk & Co 900. За семь месяцев в России зарегистрировали 1818 таких автомобилей. На эту модель пришлось около 95% всех проданных машин марки.

Более 65% покупателей Lynk & Co сосредоточены в Москве и Подмосковье. В столице зарегистрировали 980 автомобилей, или 50,9% от общего объёма. На Московскую область пришлось ещё 275 машин, что соответствует доле в 14,4%.

В Санкт-Петербурге приобрели 117 автомобилей, а в Ленинградской области — десять. Совокупная доля двух регионов приблизилась к 7%.

В число субъектов с наиболее заметным спросом также вошли Краснодарский край, где продали 77 машин, Татарстан — 48, Свердловская область — 40. В Самарской и Ростовской областях зарегистрировали по 28 автомобилей, в Воронежской — 24.