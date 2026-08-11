Минпромторг расширил список автомобилей для работы в такси

Министерство промышленности и торговли России обновило перечень автомобилей отечественной сборки, которые разрешено использовать для пассажирских перевозок в такси. В список включили более 30 моделей российских и китайских марок, сообщает отраслевой портал.

В актуализированный реестр вошли автомобили Lada, Niva, «Москвич», Evolute, Tenet, Omoda, Jeland, Jetour, Voyah, Haval и других брендов. Представители отрасли положительно оценили расширение перечня, однако не ожидают быстрого перехода перевозчиков на соответствующие новым требованиям машины.

С марта 2026 года автомобиль, используемый в такси, должен набрать не менее 3200 баллов локализации. Этот показатель зависит от того, какие производственные операции выполняются на территории России.

Наибольшие трудности новые правила вызвали у самозанятых водителей, работающих через агрегаторы на личных машинах. Для них предусмотрели переходный период: до 2033 года в каждом регионе 25% таких перевозчиков смогут продолжать работу на автомобилях любых марок независимо от уровня локализации. После окончания этого срока транспорт потребуется заменить.

Крупные таксопарки начали обновлять машины ещё до вступления требований в силу. Малому бизнесу сложнее выполнить новые нормы из-за ограниченных финансовых возможностей.

В Калининградской области перевозчики ранее допустили, что ужесточение требований может привести к уходу части рынка в теневой сектор. По оценке регионального Общественного совета по развитию такси, к началу весны 2026 года вложить средства в приобретение локализованных автомобилей были готовы около 30% перевозчиков.