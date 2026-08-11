УАЗ начал производство обновлённого «Пикапа»

Ульяновский автомобильный завод начал производство обновлённой версии УАЗ «Пикап». Автомобиль вслед за «Патриотом» получил новую агрегатную связку, включающую двухлитровый дизельный двигатель, шестиступенчатую коробку передач и электромеханическую раздаточную коробку.

Новая шестиступенчатая трансмиссия также предусмотрена для бензиновой модификации автомобиля. Кроме того, обновлённый «Пикап» оснастили подушками безопасности и новым рулевым колесом российского производства, изготовленным из магниевого сплава.

Ключевые узлы и агрегаты, а также системы безопасности для модернизированных автомобилей выпускают предприятия группы «Соллерс».

Обновление модельного ряда УАЗ началось с внедорожника «Патриот» и созданного на его базе «Пикапа». Следующим этапом модернизация затронет коммерческую модель «Профи».

Рестайлинговый УАЗ «Патриот», получивший аналогичную агрегатную связку, должен поступить в дилерские центры осенью.