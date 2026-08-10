Китайский регулятор обвинил блогера в фальсификации тестов батареи BYD

Государственная администрация киберпространства Китая (CAC) указала аккаунт Cai Shen Dao на платформе Bilibili в деле о недостоверных оценках продукции, которые, по мнению регулятора, нанесли ущерб качеству товара и репутации компании. Аккаунт вошёл в число нескольких платформ и профилей, ставших объектом регуляторной кампании, направленной на улучшение онлайн-среды для бизнеса. Уведомление от 4 августа охватывает несколько категорий предполагаемых нарушений, связанных с коммерческим контентом, и Cai Shen Dao был отнесён к категории недостоверных оценок продукции.

Эти меры последовали на фоне спора вокруг тестирования блогером батареи Blade Battery второго поколения от BYD в ходе высокотокового заряда автомобиля Fang Cheng Bao Ti 3.

Согласно уведомлению CAC, первая категория касается аккаунтов, якобы публиковавших ложную информацию и намеренно наносивших ущерб деловой репутации компаний. Вторая объединяет аккаунты, обвиняемые в распространении негативных сведений о компаниях и вмешательстве в их обычную хозяйственную деятельность. Третья категория относится к аккаунтам, публиковавшим ложную информацию ради неправомерной финансовой выгоды. Cai Shen Dao был отнесён к четвёртой группе — аккаунтам, обвиняемым регулятором в проведении недостоверных оценок продукции, наносящих ущерб её качеству и репутации и вводящих потребителей в заблуждение.

В эту же четвёртую группу вошли аккаунты на платформах Kuaishou, Douyin (китайском аналоге TikTok) и Xiaohongshu. В уведомлении указано, что в отношении аккаунтов этой группы были приняты меры в соответствии с действующими правилами, однако, в отличие от первых трёх групп, не сообщается о закрытии этих аккаунтов. Упомянутые регулятором правила требуют, чтобы онлайн-оценки продукции соответствовали применимым стандартам и техническим требованиям, обязывают разъяснять использование нестандартных методов тестирования и запрещают недостоверные описания товаров и намеренную дискредитацию. Также правила предусматривают передачу дел с признаками преступления в соответствующие судебные органы. Согласно уведомлению, случай с Cai Shen Dao рассматривается в рамках более широкой кампании, охватывающей аккаунты, связанные с автомобильной тематикой, потребительскими товарами и прочим коммерческим контентом.

В основе спора лежит тестирование батареи Blade Battery второго поколения от BYD в ходе высокотокового заряда полноприводной версии Fang Cheng Bao Ti 3 AWD Flash Charging Edition, оснащённой сдвоенной моторной установкой мощностью 310 кВт (416 л.с.) и аккумуляторным блоком ёмкостью 78,72 кВтч. В ходе прямой трансляции теста 6 мая внешние датчики зафиксировали пиковую температуру поверхности батареи в 76,42 градуса Цельсия, тогда как система управления батареей автомобиля показывала около 71,0 градуса.

Спор также затронул отдельную разборку батареи второго поколения Blade Battery. В отчёте от 18 мая описывалась разборка аккумуляторного блока, который перед этим около 40 часов находился в замороженном состоянии; в материале приводилось внутреннее устройство блока и его система охлаждения, а также объяснение команды, проводившей разборку, о необходимости демонтажа отдельных внешних элементов конструкции. Именно этот, уже разобранный ранее блок впоследствии использовался в лабораторной оценке.

Последующая лабораторная оценка, проведённая Научно-исследовательским институтом Guolian, включала зарядку автомобиля с 7% до 97% заряда за 8 минут 32 секунды при пиковом токе около 1200 А. Датчик, установленный на открытой поверхности элемента батареи, зафиксировал пиковую температуру 78,5 градуса Цельсия, тогда как бортовая система управления батареей показала около 70,5 градуса. Эти два показателя получены разными измерительными системами и в разных точках: лабораторный датчик фиксировал температуру на открытой поверхности элемента, тогда как данные системы управления батареей поступали с датчиков внутри заводского аккумуляторного блока автомобиля. Сами по себе зафиксированные при определённых условиях испытаний температурные различия не подтверждают наличие конкретного дефекта и не определяют общую безопасность или долговечность серийной батареи.

Ранее, 31 июля, сообщалось, что блогер Cai Shen Dao 30 июля заявил в Weibo о том, что BYD обратилась с заявлением в полицейский участок района Сунцзян в Шанхае в связи с проведённым им тестированием батареи. Публичного полицейского уведомления, документа о принятии заявления или официального заявления BYD, подтверждающих этот факт, обнаружено не было — данная информация по-прежнему исходит исключительно от самого блогера. 4 августа его дополнительный аккаунт в Weibo, по имеющимся данным, обратился с жалобой к агентству Синьхуа, назвав принятые меры судебной ошибкой; впоследствии публикация была удалена. Уведомление CAC от 4 августа не содержит сведений о возбуждении уголовного производства.