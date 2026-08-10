Honda передаёт разработку новой платформы Tata Technologies ради сокращения расходов

Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, компания Honda передала разработку новой автомобильной платформы индийской компании Tata Technologies — впервые автопроизводитель доверяет индийской инжиниринговой фирме создание полноценной платформы «под ключ» с целью сокращения издержек. По словам собеседников, пожелавших остаться неназванными из-за конфиденциальности информации, платформа рассчитана на поддержку сразу нескольких моделей автомобилей и должна подходить как для машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания, так и для гибридных и электрических силовых установок. Рынки, на которых будут продаваться автомобили, разработанные Tata, источники не уточнили.

Передача этой ключевой функции на аутсорсинг стала нехарактерным шагом для Honda, которая традиционно вела разработку основных платформ преимущественно собственными силами или через устоявшуюся сеть поставщиков. Решение принято на фоне пересмотра продуктовой стратегии японского автопроизводителя после того, как компания впервые с момента своего основания в 1948 году зафиксировала годовой убыток, свернула ряд запланированных программ по электромобилям и ускорила меры по сокращению затрат.

Представитель Honda в письменном комментарии заявил, что компания постоянно рассматривает возможность различных внешних партнёрств в рамках усилий по укреплению конкурентных позиций, при этом отказался комментировать рыночные слухи и детали конкретных соглашений. Представитель Tata Technologies на момент публикации не ответил на запрос о комментарии.

Скорость принятия решений имеет особое значение для Honda в Индии, где компания продолжает работать с устаревшим и ограниченным модельным рядом, уступая таким конкурентам, как Maruti Suzuki India и Toyota, на рынке, который сама Honda определяет как ключевой наряду с США. При этом, хотя Honda в настоящее время не продаёт в Индии электромобили на батареях, местные лидеры рынка Tata Motors и Mahindra & Mahindra уже выпустили множество моделей, стремясь занять эту нишу раньше конкурентов. Доля Honda на третьем по величине автомобильном рынке мира сократилась до менее 2% по сравнению с пиковыми 7%, зафиксированными более десяти лет назад.

Ранее Honda уже прибегала к сотрудничеству с партнёрами, включая General Motors, при разработке отдельных моделей — в частности, недавно снятых с производства Prologue и Acura ZDX. Однако именно с Tata Technologies компания впервые привлекает индийскую инжиниринговую фирму к разработке полностью новой автомобильной платформы.

Этот шаг также подчёркивает растущую роль Индии как глобального инжинирингового центра для автопрома: зарубежные производители — от Mercedes-Benz Group до BMW, а теперь и Honda — всё активнее передают разработку автомобилей на аутсорсинг ради сокращения сроков разработки и снижения затрат. Не называя Honda напрямую, генеральный директор Tata Technologies Уоррен Харрис в июле сообщил аналитикам, что компания продвигается в реализации полной программы разработки автомобиля для ведущего японского производителя оригинального оборудования.

Tata Technologies, входящая в группу Tata, предоставляет инжиниринговые и цифровые услуги клиентам из автомобильной, аэрокосмической и промышленной отраслей. Сотрудничество с Honda свидетельствует о прорыве компании на клиентский рынок, традиционно труднодоступный для сторонних инжиниринговых поставщиков.