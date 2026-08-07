Chery представила обновлённую версию 2027 модельного года Fulwin A9L с улучшенным автопилотом

Компания Chery официально представила модель Fulwin A9L 2027 модельного года, оснастив её обновлённой системой автономного вождения и обновлённой линейкой комплектаций. Новинка предлагается в четырёх версиях, цены на которые в рамках ограниченной по времени акции составляют от 1 687 712 до 2 387 406 рублей.

Структура цен на Fulwin A9L 2027 модельного года выглядит следующим образом: версия 260 Pro обойдётся в 1 687 712 рублей, 260 Max — в 1 892 795 рублей, 260 Ultra — в 2 109 939 рублей, а Ultra AWD — в 2 387 406 рублей.

Внешний и внутренний дизайн модели остались без изменений по сравнению с предыдущим поколением, однако в 2027 модельном году автомобиль получил ряд аппаратных и программных доработок. Комплектации среднего и высокого уровня — 260 Max, 260 Ultra и Ultra AWD — получили усиленную интеллектуальную начинку: чип Nvidia Orin-Y с общей вычислительной мощностью 200 TOPS, расширенный набор датчиков из 11 камер, а также новые функции — ассистент городского вождения и распознавание лиц. Версии Ultra и AWD дополнительно получили функцию парковки задним ходом по треку и электромагнитную подвеску. Начальная версия 260 Pro получила вентиляцию переднего водительского сиденья, при этом использует упрощённый набор из пяти камер.

Во всей линейке Chery упростила ряд опций: у многих комплектаций убрали фильтрацию PM2.5, встроенную караоке-систему, память положения зеркал и активное шумоподавление, освободив место под обновлённое оборудование для систем помощи водителю.

Fulwin A9L 2027 модельного года по-прежнему использует гибридную силовую установку 1.5T с подключаемым модулем и предлагается в двух конфигурациях. Однодвигательная версия выдаёт суммарную мощность 275 кВт (370 л.с.) и крутящий момент 530 Нм, разгоняется до 100 км/ч за 7,9 секунды, обеспечивает запас хода на электротяге по циклу WLTC в 193 км и расход топлива 4,85 л на 100 км при разряженной батарее. Двухдвигательная версия развивает суммарную мощность 470 кВт (631 л.с.) и крутящий момент 854 Нм, разгоняется до 100 км/ч за 4,9 секунды, при этом запас хода на электротяге составляет 151 км, а расход топлива при разряженной батарее — 5,98 л на 100 км.

В июле группа Chery реализовала 276 820 автомобилей, что на 23,3% больше показателя годом ранее. Из них на автомобили на новых источниках энергии пришлось 129 067 единиц — рост на 97,5% в годовом выражении. Экспорт группы Chery в июле достиг 202 533 автомобилей, установив новый рекорд для китайского автопрома.