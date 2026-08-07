Регуляторные документы раскрыли параметры нового микро-электромобиля Smart #2

Министерство промышленности и информационных технологий Китая опубликовало очередную партию автомобильных регистрационных данных, среди которых оказалась официальная заявка на новый Smart #2 — двухместный микро-электромобиль, разработанный совместно компаниями Geely и Mercedes-Benz. Ранее модель уже демонстрировалась на автосалоне в Пекине, а на этой неделе для неё стартовала необычная маркетинговая кампания на международном уровне.

Производством занимается компания Zhejiang Haoqing Automotive Co., Ltd. Smart #2 создан как компактный городской автомобиль на двух пассажиров и будет доступен в двух вариантах длины кузова — 2751 мм и 2764 мм. При этом ширина в обеих версиях составит 1669 мм, высота — 1555 мм, а колёсная база — 1875 мм. Снаряжённая масса автомобиля равна 1130 кг, полная масса — 1315 кг, а максимальная скорость достигает 140 км/ч.

Электромобиль оснащён тяговым двигателем TZ160XS00A разработки Infimotion (Jiaxing) Co., Ltd. мощностью 60 кВт (80 л.с.). Энергию обеспечивает литий-железо-фосфатная (LFP) батарея — отдельные элементы производит CATL, а сборкой всего блока занимается Geely.

В базовой комплектации предусмотрены антиблокировочная система тормозов (ABS) и регистратор данных о событиях (EDR), а в качестве опции доступно бортовое устройство электронной оплаты дорожных сборов (ETC).

Согласно поданной заявке, для Smart #2 предусмотрены варианты кастомизации: покупатели смогут выбрать между двумя вариантами шин — 165/65R15 / 185/60R15 либо 185/50R16 / 205/45R16, соответствующими разным параметрам колеи. Среди дополнительных опций — чёрная или окрашенная в цвет кузова крыша, жёсткий верх, специальные фары, радары, декоративные накладки на кузов, задние декоративные элементы, передние решётки радиатора, накладки на зеркала и различные варианты дисков.

В марте сообщалось, что продажи более крупных моделей бренда Smart шли не слишком успешно — возможно, отчасти из-за того, что у покупателей сложилось изначальное восприятие бренда именно как производителя микроавтомобилей, подобных этой модели.